Milano la prima tappa del tour europeo 2025 degli Imagine Dragons

Gli Imagine Dragons annunciano un nuovo incredibile appuntamento in Italia, martedì 27 maggio 2025 all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. La serie di date europee del Loom World Tour partirà da Milano, che si conferma ancora una volta capitale europea della musica.

Già sold-out la prima data di Padova del 18 giugno 2025 e la data di Napoli del 21 giugno 2025, dimostrando quanto la band di Las Vegas continui a infrangere i record.

LE DATE

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2025

IPPODROMO SNAI LA MAURA – MILANO NUOVA DATA

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2025

STADIO EUGANEO – PADOVA SOLD OUT

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2025

STADIO EUGANEO – PADOVA

SABATO 21 GIUGNO 2025

STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – NAPOLI SOLD OUT

Gli IMAGINE DRAGONS – hitmaker assoluti che vantano 48 dischi di Platino e 5 Oro solo in Italia, oltre 240 miliardi di stream, 98 milioni di album venduti, una vittoria ai Grammy Awards, nonché numerose posizioni al #1 nelle chart Billboard e nelle classifiche radio – il 28 giugno hanno pubblicato il loro attesissimo album “LOOM”, disponibile a questo link https://shop.universalmusic.it/collections/imagine-dragons, anticipato dal nuovo singolo “NICE TO MEET YOU”.

Il sesto progetto della band, “LOOM”, rappresenta il picco del loro viaggio artistico all’insegna della scoperta di sé, nonché il loro miglior lavoro ad oggi. Il disco è stato prodotto interamente dagli IMAGINE DRAGONS e dai loro collaboratori di lunga data Mattman e Robin, con cui hanno saputo trovare un bilanciamento perfetto tra i suoni classici e originari del gruppo e sonorità fresche, nuove e che li hanno resi felici in studio di registrazione.

Con 9 tracce inedite, “LOOM” porta un nuovo inizio all’orizzonte per la band di Las Vegas.

Con l’uscita del disco la band si è ’imbarcata anche nel loro più grande tour in Nord America iniziato il 30 giugno a Camden (New Jersey) al Freedom Mortage Pavillon e che li porterà fino all’iconico Hollywood Bowl a Los Angeles il 22 ottobre.

Il calendario completo con tutte le date è visitabile al sito: https://imaginedragonsmusic.com/tour

IMAGINE DRAGONS

Gli Imagine Dragons continuano a ridefinire il rock nel 21° secolo. Riempiendo gli stadi, creando inni da far tremare le nuvole e infrangendo record su record, il quartetto di Las Vegas Imagine Dragons, vincitore del GRAMMY® Award e certificato diamante, occupa un posto di rilievo tra le più grandi rock band del mondo. Con vendite cumulative di 74 milioni di album equivalenti, 65 milioni di canzoni digitali e oltre 160 miliardi di streaming, si distinguono come “l’unica band nella storia a guadagnare quattro singoli di diamante RIAA”, ovvero “Radioactive” (16x-platino), “Believer” (13x-platino), “Thunder” (12x-platino) e “Demons” (11x-platino). Da quando sono emersi nel 2009, hanno ottenuto cinque debutti consecutivi nella Top 10 della Billboard Top 200 con Night Visions 2012 (KIDinaKORNER/Interscope), Smoke+Mirrors 2015 (KIDinaKORNER/Interscope), Evolve [2017] (triplo platino) (KIDinaKORNER/Interscope), Origins 2018 (KIDinaKORNER/Interscope) e Mercury – Act 1 2021. Con l’uscita di Mercury – Act 2 (KIDinaKORNER/Interscope) nel 2022, hanno completato il loro primo doppio album prodotto dal leggendario Rick Rubin. Il singolo di successo “Bones”, contenuto in Mercury Act 2, ha raggiunto il primo posto nella Alternative Radio e rimane nella Global Top 50 di Spotify. La collaborazione del gruppo con il rapper di East Atlanta J.I.D, “Enemy”, ha totalizzato miliardi di stream globali e si è piazzata al 6° posto della Global Singles Chart dell’IFPI per il 2022. Dominando le radio, rimangono uno dei soli quattro gruppi ad aver raggiunto consecutivamente la Top 5 dei singoli nelle radio alternative, e l’unico gruppo a ripetere questa impresa.

Di recente, gli Imagine Dragons hanno fatto la storia di Spotify: “Bad Liar” è diventata la loro decima canzone a superare il miliardo di stream. Il gruppo detiene ora il primato di gruppo con il maggior numero di canzoni con più di un miliardo di streaming, diventando il primo nella storia della piattaforma ad avere dieci canzoni che raggiungono questo traguardo. Nel frattempo, i video musicali degli Imagine Dragons per le hit “Thunder” e “Believer” hanno ottenuto ben 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube, mentre i video di “Radioactive” e “Demons” hanno superato il miliardo di visualizzazioni. Hanno collaborato con tutti, da Kendrick Lamar, Lil Wayne e Wiz Khalifa ad Avicii e al compositore cinematografico Hans Zimmer. Hanno raccolto milioni di dollari per varie cause, tra cui la loro associazione per il cancro pediatrico, la Tyler Robinson Foundation, e la LOVELOUD Foundation e il festival del frontman Dan Reynolds a sostegno dei giovani LGBTQ+. Nel 2022, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky li ha nominati ambasciatori di UNITED 24, a favore degli aiuti umanitari in Ucraina. Gli Imagine Dragons hanno ottenuto ben quattro nomination agli American Music Awards 2022, tra cui “Favorite Pop Duo or Group”, “Favorite Rock Artist”, “Favorite Rock Album” e “Favorite Rock Song”. La band è stata anche nominata come “Gruppo del 2022” ai People’s Choice Awards del 2022. Più recentemente, hanno ricevuto una nomination agli MTV VMA come “Video For Good” per il loro acclamato video musicale “Crushed”.

