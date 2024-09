Jimmy Sax da oggi online il video di “You”

Share

Da oggi, martedì 24 settembre, è online il video di “YOU”, il brano del sassofonista di fama internazionale JIMMY SAX, estratto dal suo secondo album “MILLION MILES”. Il video è visibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=TjjZ72v28Rs

Il brano “You” è un omaggio che Jimmy Sax ha dedicato al padre scomparso, ma rappresenta anche un tributo universale a tutte le persone che lasciano un segno profondo nella vita. Il video, pubblicato nel giorno del compleanno del padre, trasmette un messaggio sia intimo che universale: ognuno di noi ha una persona speciale – che sia un amico, un partner o un familiare – con cui si è condiviso un legame unico, e che, anche se non è più presente, continua a vivere in noi. Il video esprime anche un messaggio di speranza. In una scena di forte impatto visivo ed emotivo, infatti, la scritta “You” e il pianoforte prendono fuoco, simboleggiando non solo la distruzione, ma anche la trasformazione necessaria per affrontare il distacco. Jimmy, lasciando dietro di sé ciò che brucia, prosegue il suo cammino con lo sguardo rivolto al futuro.

Il nuovo album di inediti “MILLION MILES”, (Wonder Manage srl / Warner Music – https://wct.live/app/41117/jimmy-sax-million-miles) è disponibile in digitale e nei formati fisici CD, CD limited edition autografato, vinile e vinile colorato limited edition autografato.

Questa la tracklist di “Million Miles”: “The Message”, “A Million Miles” con Steve Edwards, “Cesar”, “Roméo”, “Miracle”, “Artefact”, “Euphoria” con Patris Gero, “Electric Love”, “A Better Man”, “Una Mattina” e “You”.

Attualmente sono in rotazione radiofonica i brani “Cesar” e “You”.

Francese di origine, Jimmy Sax è un sassofonista moderno e ricercato, nonché carismatico performer e autore di hit mondiali come “No man no cry” (brano certificato PLATINO in Italia) e “Time” (certificato ORO in Italia). Con il suo inseparabile sassofono intrattiene piccole e grandi folle in giro per il globo da quando era giovanissimo. Performer impareggiabile negli ultimi quattro anni si è esibito in alcune delle località più di tendenza del mondo, come St. Tropez, Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Taormina, Capri, solo per citare le più note. Fra il 2022 ed il 2023 si è esibito in giro per l’Europa con un tour che ha registrato 150.000 presenze. Gli ultimi 12 mesi lo hanno visto protagonista su parterre come lo Stadio Vélodrome di Marsiglia in occasione della visita di Papa Francesco, nonché a Sanremo per il closing party al Victory Morgana dell’omonimo festival della canzone italiana, e infine a Roma il 17 maggio al Palazzo dello Sport davanti a 6000 persone, dove ha fatto risuonare le sue hit per la prima volta all’interno di un palasport.

In queste settimane è in corso il Million Miles Summer Tour in tutte le località estive del Sud Europa, che si concluderà in Francia dove, dal 20 settembre, è protagonista nei teatri delle principali città transalpine, fra cui l’Olympia di Parigi dove si esibirà per la prima volta questa sera, martedì 24 settembre (concerto già sold out, come gran parte del tour). Il 15 dicembre, invece, si esibirà a Londra con la sua band in anteprima mondiale.

Con oltre mezzo miliardo di stream, oltre 1 milione di iscritti al canale YouTube e oltre 430 milioni di visualizzazioni su YouTube, Jimmy Sax ha raggiunto il successo con il singolo “No man no Cry” (il cui video, visibile al seguente link https://youtu.be/89_KXT5ztTU, vanta oltre 200 milioni di visualizzazioni su YouTube) e ha ottenuto un platino in Francia per il singolo “Ibiza”, realizzato insieme a JUL, artista tra i più ascoltati sul territorio francese.

Comunicato Stampa: Silvia Eccher Parole e Dintorni