Il nuovo album di Lazza al primo posto in tutte le classifiche

LAZZA al top: LOCURA -il nuovo disco uscito il 20 settembre per Island Records- è al primo posto di tutte le classifiche e macina grandissimi risultati in Italia e non solo. Alla prima rilevazione FIMI/GfK, ad una settimana esatta dalla release, LOCURA conquista il N.1 della classifica album e tra i CD, vinili e musicassette più venduti in Italia, collocando ben 10 brani nelle prime dieci posizioni della classifica singoli, con FENTANYL (feat. Sfera Ebbasta) in testa, mentre, a due anni e mezzo di distanza dalla release, l’album dei record SIRIO è ancora saldamente in Top 10 occupando la nona posizione tra gli album più venduti.



In pochi giorni LOCURA ha collezionato 290 MLN di stream su tutte le piattaforme e raggiunto quota 10 MLN di views su YouTube.

Con oltre 16 milioni di stream nelle prime 24h, LOCURA ha inoltre registrato il miglior debutto nel 2024 di un album nella Top200 Italia di Spotify, piazzandosi anche alla posizione #2 della Top Albums Debut Global -dietro solo a Future- con i suoi brani che dominano la Top 50 Italia. Su tutti svetta CANZONE D’ODIO (feat. Lil Baby) stabile alla #1 nella Top 50 Spotify Italia e nella Top 100 Apple Music Italia.

Anche sul fronte live Lazza non si risparmia: con i tutto esaurito registrati oggi per gli appuntamenti di Padova, Torino, Bologna e Firenze, a distanza di mesi dalla sua partenza, il LOCURA TOUR 2025 -11 date prodotte da Vivo Concerti-, è già quasi totalmente sold out.

IL CALENDARIO

6 gennaio 2025 | MANTOVA – Pala Unical SOLD OUT

9 gennaio 2025 | PADOVA – Fiera SOLD OUT

12 gennaio 2025 | EBOLI – PalaSele

15 gennaio 2025 | TORINO – Inalpi Arena SOLD OUT

18 gennaio 2025 | BOLOGNA – Unipol Arena SOLD OUT

21 gennaio 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

22 gennaio 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

24 gennaio 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

25 gennaio 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

27 gennaio 2025 | FIRENZE – Mandela Forum SOLD OUT

30 gennaio 2025 | ROMA – Palazzo dello Sport SOLD OUT

Comunicato Stampa: Goigest