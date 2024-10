Torna nei teatri Mare Fuori Il Musical

Share

A grande richiesta, torna nei maggiori teatri italiani, Mare Fuori Il Musical, trasposizione teatrale della fortunata serie Rai – Picomedia, diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live. Un debutto fantastico quello di Mare Fuori Il Musical, che nella stagione 23/24 ha girato in lungo e in largo l’Italia, scelto da centomila spettatori. Si tratta delle ultime date, poi lo spettacolo si fermerà definitivamente, dopo un viaggio straordinario che ha abbracciato un pubblico caloroso e pieno di entusiasmo in tutta la Penisola.

Andrea Sannino, Antonio Orefice, Maria Esposito,Mattia Zenzola, Giuseppe Pirozzi, Enrico Tijani, AntonioD’Aquino, Giulia Luzi, Carmen Pommella, Emanuele Palumbo,Leandro Amato, Antonio Rocco, Christian Roberto, GiuliaMolino, Bianca Moccia, Angelo Caianiello, PasqualeBrunetti, Yuri Pascale Langer, Sveva Petruzzellis, AnnaCapasso, Fabio Alterio, Benedetta Vari, ripartiranno da Modena il prossimo 26 ottobre e arriveranno in tante città nuove come Catanzaro, Palermo, Catania, Terni, Taranto, Pescara, Avellino, Lecce, San Severo, Mantova, Firenze, Varese, Cremona, Brescia, Montecatini, Padova,Eboli, Fermo, Forlì. Ci saranno anche dei grandi ritorni nei teatri di Milano,Torino, Roma Bari e Napoli (che aprirà stavolta le porte del Palapartenope) che nelle scorse tappe, non sono riuscite a soddisfare le richieste.

“Mare fuori amore dentro!!!” “E ‘questala frase magica che ha unito i nostri interpreti del musical con il pubblico, per una stagione che è stata strepitosa – dice il regista Alessandro Siani -. Un’ energia che ha contagiato magnificamente tutti, che, come un’onda, ha trascinato il messaggio d’amore e di rinascita che si è insediato come un raggio di bene tra le ombre del male. Per la prima volta in Italia – continua Siani – una serie tv è diventata uno spettacolo teatrale. Sarà un’ultima occasione per poter assistere dal vivo a un evento unico e imperdibile, per poter penetrare nelle vicende dei ragazzi e delle ragazze di Nisida, dell’educatore Giuseppe e soprattutto nelle vite di Carmine e Maria, due ragazzi del popolo che hanno il mare fuori e che sono nati sotto un cielo sbagliato. Vi aspettiamo con gioia a teatro”.

Comunicato Stampa: Giusi Battaglia