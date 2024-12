Mariah Carey, “All I Want For Christmas Is You” in edizione speciale

La regina del Natale MARIAH CAREY, l’artista più venduta di sempre, celebra il 30° anniversario della sua hit iconica “All I Want For Christmas Is You” e dell’album “Merry Christmas” con delle speciali riedizioni da collezione!

“All I Want For Christmas Is You” è disponibile da oggi nei formati 7″, 12″, cassetta e CD, con brani bonus festivi. Inoltre, la nuova edizione digitale deluxe dell’album Merry Christmas amplia la celebrazione includendo il concerto rimasterizzato di St. John the Divine, il brano “Hero” dello stesso spettacolo (disponibile in streaming per la prima volta), e la versione video di “Miss You Most (At Christmas Time)”.

L’album “Merry Christmas” sarà disponibile dal 13 dicembre in una versione in vinile zoetrope con effetti visivi animati, in edizione deluxe in 2LP con un booklet fotografico di 24 pagine che racconta il viaggio natalizio di Mariah, una speciale cartolina natalizia e il concerto rimasterizzato del 1994 su un secondo disco.

“All I Want For Christmas Is You” è stata ufficialmente certificata 16× Platino dalla RIAA, diventando il singolo con la certificazione più alta mai ottenuta da un’artista femminile. La canzone è di nuovo al primo posto nella classifica Holiday 100 di Billboard e tra le prime 10 della Hot 100.

Mariah sta celebrando l’anniversario con un tour natalizio tutto esaurito, che visiterà 21 città negli Stati Uniti, culminando il 17 dicembre a New York. Questo tour, prodotto da Live Nation, è la più grande produzione natalizia di Mariah fino ad oggi, con classici senza tempo e successi amati dai fan per un’indimenticabile festa.



MARIAH CAREY è un’autrice, imprenditrice, filantropa, produttrice e artista e cantautrice pluripremiata. È l’artista femminile più venduta di tutti i tempi con oltre 200 milioni di album venduti fino ad oggi e 19 singoli al primo posto nella Billboard Hot 100 (18 dei quali scritti da lei stessa) – più di qualsiasi altro artista solista nella storia. Con la sua distintiva estensione vocale di cinque ottave, il grande talento nella scrittura di canzoni e la sua abilità come produttrice, Carey è davvero il modello della moderna pop performance. Mariah è anche un membro della Songwriters Hall of Fame e ha ricevuto numerosi Grammy Awards, numerosi American Music Awards, tre titoli del Guinness World Record, i premi di Billboard come “Artist of the Decade” e “Icon,” il World Music Award come “World’s Best Selling Female Artist of the Millennium,” il premio Ivor Novello per il “PRS for Music Special International Award” e il BMI “Icon Award” per i suoi eccezionali successi nella scrittura di canzoni, solo per citarne alcuni.

L’impatto culturale di Carey ha trasceso l’industria musicale lasciando un’impronta indelebile nel mondo. Nel 2009, Carey è stata riconosciuta con il Breakthrough Performance Award al Palm Springs International Film Festival per il suo ruolo acclamato dalla critica in “Precious” di Lee Daniels. Destinataria del Congressional Award, Carey ha donato altruisticamente il suo tempo e la sua energia a una serie di cause filantropiche a lei care, tra cui Save the Music, la Make-A-Wish Foundation, il World Hunger Relief e la Elton John AIDS Foundation, tra molte altre. Grande sostenitrice delle associazioni benefiche per i bambini, sia nazionali che internazionali, Carey ha fondato Camp Mariah in collaborazione con il Fresh Air Fund, un rifugio per bambini delle aree urbane per aiutarli nello sviluppare una carriera. Nel 2020, il suo avvincente memoir The Meaning of Mariah Carey è stato riconosciuto come bestseller numero 1 del New York Times al momento della sua uscita.

