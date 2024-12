Francesca Michielin alla 75° edizione del Festival di Sanremo

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Francesca Michielin sarà in gara alla 75° edizione del Festival di Sanremo con il brano Fango in Paradiso (Columbia Records/Sony Music Italy). Dopo il debutto al Festival di Sanremo nel 2016 con “Nessun grado di separazione” – brano con cui lo stesso anno ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest -, la partecipazione nel 2021 con “Chiamami per nome” in coppia con Fedez, e nel 2022 con il ruolo inedito di direttrice d’orchestra, Francesca Michielin è pronta a calcare nuovamente il palco dell’Ariston.

Cantautrice, tra le artiste più complete ed interessanti del panorama musicale attuale, ha all’attivo cinque album in studio. Nel 2022 ha festeggiato i 10 anni di carriera debuttando come scrittrice con il suo primo romanzo “Il cuore è un organo” e come conduttrice a X Factor tornando dove tutto è iniziato con il trionfo del 2012. Con il brano “Nei tuoi occhi”, colonna sonora del film “Marylin ha gli occhi neri”, ha conquistato il grande schermo ottenendo la nomination ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento. Da grande amante della dimensione live – ha suonato in solo, sopra la techno, con la band, nei teatri, nei club e nei principali festival nazionali.

Comunicato Stampa: Goigest