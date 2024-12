Rose Villain per il secondo anno consecutivo al Festival di Sanremo

Share

Rose Villain sarà in gara, per il secondo anno consecutivo, al Festival di Sanremo 2025. In occasione della 75^ edizione della kermesse, l’artista porterà su uno dei palchi più importanti della musica italiana il brano dal titolo “fuorilegge” (Warner Music Italy).

Un grandissimo ritorno, dopo un anno pieno di successi discografici e live, per l’artista tra le più internazionali del panorama italiano e che quest’anno ha scalato le classifiche di Spotify arrivando anche al secondo posto della Top Women Italia.

“CLICK BOOM!”, il singolo portato in gara l’anno scorso e oggi certificato 3 volte platino, ha dato il via ad un 2024 che difficilmente potrà essere dimenticato. La canzone sin da subito si è distinta per essere una delle più ascoltate sulle piattaforme tra quelle del Festival nel corso dell’ultima edizione ed è quella che ha piantonato per più tempo la Classifica Top 50 Italia di Spotify.

La traccia ha fatto da apripista all’uscita dell’album “RADIO SAKURA” (Warner Music Italy), certificato platino, che ha debuttato alla #2 della Classifica Spotify Top Albums Debut Global e sul podio della Top Album FIMI. Di lì a poco è diventata subito virale, sulle piattaforme digitali, in radio e su TikTok, la hit “COME UN TUONO” feat. Guè (quattro dischi di platino), per settimane stabile in testa alla Chart FIMI Top Singoli. Il singolo quest’anno ha raggiunto altri importanti traguardi: è il brano più ascoltato dell’anno in Italia su Apple Music e il secondo nella Top Songs Italia di Spotify, oltre a essersi posizionato al quinto posto tra le canzoni più cercate su Shazam in Italia nel 2024.

L’artista è reduce dal “Radio Sakura Winter Tour 2024” che ha incantato il pubblico e registrato sold out in tutte le date. Adesso è pronta per l’Unipol Forum di Milano, dove si esibirà per la prima volta live il 23 settembre 2025.



I biglietti per la nuova data sono in vendita su Ticketone.it e nei punti vendita e di prevendita abituali. Info su www.magellanoconcerti.it

Rose Villain è senza dubbio una delle artiste più internazionali del panorama italiano. Cantante, autrice e regista, con all’attivo milioni di stream, ha raggiunto la consacrazione grazie ai suoi due album di successo, “RADIO GOTHAM” (disco di platino) e “RADIO SAKURA” (disco di platino), e alle hit che hanno conquistato l’Italia intera, abbattendo i confini e arrivando oltreoceano.

