La Spezia, capodanno con Jake La Furia

La città della SPEZIA, situata nel cuore della riviera ligure di Levante, candidata a Capitale Italiana della Cultura 2027, è un gioiello che unisce passato e futuro, natura e arte, una città esempio di resilienza, innovazione e integrazione culturale.

Nel periodo natalizio, ogni anno sono migliaia i turisti che arrivano da tutto il mondo. Il programma della città è ricco di eventi e attività, con mercatini natalizi, concerti, laboratori per i bambini, attività nei musei e nel Teatro Civico, incontri con gli autori nelle biblioteche!

Questa sera, mercoledì 18 dicembre, la Chiesa Abbaziale di Santa Maria Assunta ospiterà il Concerto di Natale con le musiche dello stimato compositore Maestro Domenico Cortopassi (ore 20.45 – ingresso libero). Il concerto vedrà la partecipazione del coro Lunaensemble, l’Orchestra del Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini” della Spezia, l’organista Sergio Chierici, il tenore Cai Fengxung, il Maestro collaboratore Luigi Pagliarini, il Maestro del coro Luciano Bonci, il direttore Giuseppe Bruno. La serata sarà condotta da Maurizio Damerini e vedrà la presenza del nipote, il Maestro Massimo Cortopassi con la dottoressa Maria Teresa Fortunato.

Il Capodanno in Piazza Europa avrà come protagonista JAKE LA FURIA! Anche quest’anno l’Amministrazione Peracchini ha organizzato una grande festa per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025. Il ricco programma per la sera di San Silvestro (inizio ore 22.00) è pensato per un pubblico ampio pronto a ballare e divertirsi nella storica piazza.

Guest Star della serata sarà Jake La Furia, uno dei rapper più apprezzati nel panorama musicale italiano e volto noto della televisione grazie alla sua partecipazione come giudice a X Factor.

La serata vedrà inoltre le performance di Emilio Simonini, uno dei DJ più conosciuti della provincia della Spezia, e il live dei Killer Queen, gruppo di riferimento per i fan italiani dei Queen, riconosciuto da ‘We Will Rock You’ (official Italian Queen fan club) come “tribute band ufficiale” per l’Italia. Il 1° giugno 2015, la band ha suonato all’Arena di Verona come band di supporto a Brian May, chitarrista e co-fondatore dei Queen. Conduce l’evento Charlie Gnocchi, una delle voci più note della radiofonia italiana, speaker di RTL 102.5, inviato di Striscia la Notizia e protagonista di molte trasmissioni televisive sia Rai che Mediaset.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: «La Spezia vuole festeggiare la magia di San Silvestro con una grande festa in piazza Europa, per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025 tutti insieme. Per l’occasione abbiamo organizzato una serata dedicata agli spezzini per ballare che viene incontro ai gusti di tutti con grandi ospiti di livello nazionale sia dedicati ai più giovani, sia per i più adulti, ma anche per ridere con le battute del grande Charlie Gnocchi. Sarà un’occasione per riunirci come comunità, divertirci in sicurezza e vivere insieme un Capodanno bellissimo».

Comunicato Stampa: Marta Falcon Parole e Dintorni