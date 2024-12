Le emozioni al Teatro Tor Bella Monaca nei giorni di Natale

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Sono giorni di festa carichi di emozioni quelli al Teatro Tor Bella Monaca nei giorni di Natale. La direzione artistica ha dato vita a un cartellone ricco di eventi che spaziano dal teatro classico, alla comicità passando per la musica, senza dimenticare i più piccoli con uno spettacolo di Teatro Ragazzi.

Si parte il 23 dicembre con uno spettacolo che ha già registrato il tutto esaurito: Christmas Concert, un concerto di Natale con la splendida voce di Alessandra Procacci, accompagnata al piano da Licia Missori. In scena i grandi classici del repertorio natalizio come Marry Christmas, Jingle Bells Rock, White Christmas, Silent Night, Last Christmas, Oh Happy Day, Holy Night, All I Want For Christmas Is You, Santa Claus Is Coming To Town, Let It Snow.

Il 28 e 29 dicembre in scena La signora omicidi adattamento di Mario Scaletta dal racconto di William Rose. In scena Paola Quattrini e Giuseppe Pambieri e con Mario Scaletta, Rosario Coppolino, Roberto D’Alessandro e Marco Todisco diretti da Guglielmo Ferro. Dal celebre racconto di William Rose ed ispirato all’omonimo film di Mackendrick, Mario Scaletta ha tratto l’adattamento teatrale della Signora Omicidi. È una commedia ricca di humour e di divertenti intrighi, situazioni ambigue ed equivoci esilaranti, ambientato in una Londra anni ‘50, che fa da sfondo all’improbabile incontro tra Louise Wilberforce, arzilla e svampita affittacamere, il misterioso Professor Marcus, presunto musicista, in realtà capobanda di un pericoloso gruppo di malviventi che Louise Wilberforce finirà per smascherare. Nei panni della svampita e arzilla Signora Omicidi, la bravissima Paola Quattrini diretta da Guglielmo Ferro.

Il nuovo anno si apre con DUEMILAVENTICINQUE IN UN GIRO DI VALZER, mercoledì 1° gennaio 2025 ore 18 con l’ORCHESTRA ROMA SINFONIETTA diretta da GABRIELE BONOLIS. Il tradizionale concerto di Capodanno, per accogliere il 2025 all’insegna della grande musica in un immaginario che vede il Teatro Tor Bella Monaca gemellarsi artisticamente a Vienna e ai suoi valzer. NGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE

Il nuovo anno si apre con la comicità di Esco dalla tua vita in taxi dal 3 al 5 gennaio. Un testo di Keith Waterhouse e Willis Hall diretto da Filippo D’Alessio con Maddalena Emanuela Rizzi, Marco Cavallaro, Bruno Governale, Alessandra Cavallari. Lo spettacolo si compone dei classici ingredienti della pungente ironia inglese. Tradimenti coniugali, veri e presunti, a mascherare le paure in amore, l’incapacità di essere sinceri, della solitudine nella quale si rischia sempre di cadere. Commedia che porta in scena l’amore e le sue diverse sfaccettature e tutto ciò che avviene per paura. Bugie e stravaganti verità Nessuno dei personaggi vive la vita che vorrebbe, nessuno ha il coraggio di dirlo all’altro, nessuno si svela per quello che è veramente. Personaggi che tra bugie ed equivoci provano a ritrovare loro stessi.

Chiude la programmazione Natalizia uno spettacolo per i più piccoli: La vera storia della Befana scritto e diretto da Gabriele Mazzucco con la Compagnia del Barnum. Una Favola che, tra magia e divertimento, svelerà quella che è la vera storia di BEtta, SteFAno e MorgaNA. Betta e Morgana sono due gemelle, figlie di una potente strega bianca, rimaste orfane. Betta, dall’aspetto di una vera e propria strega, è esperta di incantesimi e alla continua ricerca della piuma di un uccello incantato, che le consentirebbe di ottenere una pozione in grado di donarle delle sembianze pù gradevoli, mentre Morgana… ossessionata solo ed esclusivamente dalla sua bellezza e dal suo amato, è totalmente insensibile alla problematica della sorella. Un importante concorso indetto per festeggiare la fine della guerra e l’amore per due cavalieri rivali le metterà una contro l’altra. Chi delle due riuscirà ad avere la meglio?

Teatro Tor Bella Monaca – Arena Teatro Tor Bella Monaca

Via Bruno Cirino angolo Via Duilio Cambellotti raggiungibile con Metro C o Linea Bus 20

Ampio parcheggio disponibile



Per informazioni e prenotazioni:

Telefono 062010579 (dalle 10:30 alle 19:30)

Messaggi whatsapp 3920650683

promozione@teatrotorbellamonaca.it



Botteghino: dal martedì alla domenica dalle 10,30 alle 21,30

www.teatrotorbellamonaca.it – www.teatriincomune.roma.it

Acquisto online su Vivaticket

BIGLIETTI

intero 12,00 Euro

ridotto 10,00 Euro

giovani 8,00 Euro

GIFT CARD 78,00 Euro (10 ingressi)

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci