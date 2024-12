MI AMI Festival si sposta in un area nuova dell’Idroscalo

Share

Inaspettatamente, a cavallo di un anno che finisce e di un altro che inizia, MI AMI Festival – il festival della Musica Bella e dei Baci – ha iniziato a seminare ben più di un indizio sulla diciannovesima edizione, che si terrà il 23-24 maggio presso l’Idroscalo di Milano.

Forte della maggiore età celebrata nell’ultima edizione, il Festival sposta il proprio baricentro poco oltre: pur rimanendo sempre all’Idroscalo, infatti, occuperà una inedita area nella riviera Ovest, tra le tribune e Porta Maggiore.

Una zona tutta da scoprire, senza però cambiare la formula del festival, che rimarrà un evento con oltre cinquanta artiste e artisti distribuiti su più palchi. Un posto nuovo, ma comunque sempre a casa, non lontano da quella che per anni è stata la sede del festival: molto forte, incredibilmente vicino, come recita la campagna che ha aperto la narrazione di questo nuovo capitolo.

MI AMI Festival, evento di apertura della stagione dei festival estivi e in assoluto tra gli appuntamenti imprescindibili della musica live nel nostro Paese, ha nel frattempo annunciato anche i primissimi nomi in un cartellone che verrà poi scoperto durante i primi mesi del 2025.

In questo nuovo spazio/tempo, MI AMI 2025 promette di mantenere sempre la sua identità di evento unico nel panorama musicale, con una direzione artistica la cui ricerca ha l’obiettivo di unire artiste e artisti più blasonati a esperienze meno note. Nel tentativo di contribuire al racconto e alla diffusione delle energie musicali contemporanee.

Senza mai avere paura di invitare chi ancora non ha saputo trovare la propria voce, coinvolgendo fan e addetti ai lavori in un viaggio alla scoperta dei suoni e delle voci più interessanti della nuova musica italiana, MI AMI 2025 proseguirà nella direzione intrapresa nelle ultime tre edizioni di aprirsi a geografie più ampie e dunque ad artisti internazionali.

Ecco i primi nomi della sorprendente line-up che caratterizzerà questa edizione. Per ora pochi, ma assolutamente chirurgici nel raccontare il meglio di ogni elemento dell’ecosistema artistico di oggi e di domani.

Sarà la prima volta di Diodato, il cantautore pugliese che canta l’amore e l’impegno con la voce potentissima, che vinse Sanremo nel 2020 e che ha fin da allora creato una sua narrazione fuori da ogni schema.

Sarà la prima volta anche per i Dov’è Liana, il trio parigino che con la sua giocosa formula italo-disco sta facendo impazzire il pubblico dei club. Farà invece 4×4 (quattro volte in quattro edizioni di fila) Ele A, la rapper gamechanger che ha dimostrato a tutte e tutti che le ragazze possono fare il rap, farlo bene, e che non dovete provare a fermarle. E infine sarà un piacere riabbracciare la cantautrice empolese Emma Nolde, che con MI AMI fece il suo primo concerto nel 2019. E nel frattempo è diventata grande, pubblicando su Carosello il suo ultimo disco “Nuovospaziotempo”.

C’è anche il grande ritorno di una delle migliori rock band italiane, i Fast Animals & Slow Kids da Perugia, che trasformeranno l’Idroscalo in una gigantesca stanza outdoor dell’Hotel Esistenza. Ma anche del trio napoletano Fuera a presentare il nuovo disco “Sonega Sonela”, la cui svolta “latina” aggiunge un tocco visionario alla loro proposta avant-urban.

Tornano al MI AMI anche gli Psicologi, il duo composto da Drast e Lil Kvneki che ha pubblicato da poco “DIY”, un vero e proprio manifesto del sentire della Gen Z per la Musica e il Mercato; hanno ufficializzato solo tre date, MI AMI è fra queste.

Infine, una notizia commovente per i cultori dell’indie pop / shoegaze degli anni Zero e Dieci: arrivano al MI AMI, per la loro unica data italiana, i The Pains Of Being Pure At Heart, formazione culto newyorkese che da poco annunciato la reunion.

E questo è solo l’inizio, il cartellone dell’edizione 2025 verrà svelato a poco a poco durante i primi mesi del nuovo anno, contribuendo a costruire un road to che ha anzitutto l’obiettivo di spiegare, raccontare e divulgare un appuntamento che vuole essere un passaggio determinante nella costruzione di una nuova coscienza musicale collettiva.

Biglietti e abbonamenti sono ora disponibili su Dice.

Le prime tre release di abbonamenti early bird “A occhi chiusi” validi per la due giorni costano attualmente 75€ + D.P. In vendita anche i single day ticket, sempre early bird. Saranno disponibili fino al 21 gennaio 2025, poi il prezzo salirà.

Comunicato Stampa: MI AMI Festival