Il 17 gennaio uscirà “La caverna di Platone” (Sony Music), il nuovo album di inediti di Enrico Ruggeri.

“La caverna di Platone“, il cui titolo è ispirato al celebre mito filosofico, rappresenta un altro capitolo significativo nella straordinaria carriera del cantautore, noto per la sua capacità di unire testi profondi e sonorità ricercate.

È un’opera densa di riflessioni culturali e sociali, che affronta temi attuali con la consueta intensità poetica e uno stile che continua a mutare, pur rimanendo fedele alla sua identità artistica.

Un nuovo album, a distanza di tre anni dal precedente “La rivoluzione”, che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di una delle voci più autorevoli del panorama musicale italiano con una visione musicale in costante evoluzione.

La particolare copertina è dell’artista Mauro Balletti con Giuseppe Spada.

TRACKLIST:

Gli eroi del cinema muto

Il Poeta

Il cielo di Milano

Zona di guerra

La caverna di Platone

Il problema

Das Ist Mir Würst

La bambina di Gorla

Come prima più di prima

Cattiva compagnia

Le notti di pioggia

Benvenuto chi passa da qui

Arrivederci addio

Il disco uscirà in digitale, CD e doppio vinile. La versione in doppio vinile 180 gr contiene alcune bonus track speciali ed è disponibile autografata in esclusiva sul Sony Music Store.

Il pre-order è disponibile al seguente link: https://bio.to/LaCavernadiPlatone.EnricoRuggeri

L’artista presenterà il disco in due concerti speciali: l’1 aprile ai Magazzini Generali di Milano e il 3 aprile al Largo Venue di Roma.

Le prevendite sono disponibili su Ticketone.

In oltre 50 anni di carriera Enrico Ruggeri ha scritto pezzi di storia della musica italiana, per se stesso, per i Decibel e per altri grandi artisti. Al cantautorato affianca l’attività di scrittore (il suo ultimo libro è l’autobiografia “40 vite (senza fermarmi mai)” per La Nave di Teseo), conduttore televisivo e radiofonico.

