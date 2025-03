Enrico Ruggeri in concerto ai Magazzini Generali di Milano

Share

ENRICO RUGGERI si esibirà l’1 aprile ai Magazzini Generali di MILANO e il 3 aprile al Largo Venue di ROMA portando per la prima volta dal vivo i brani del nuovo album “La caverna di Platone” (Anyway Music / Sony Music), insieme ai suoi grandi successi.

Le prevendite per i due concerti sono disponibili su Ticketone.

“La caverna di Platone” (Anyway Music / Sony Music) è disponibile in digitale, CD e doppio vinile: un’ode al libero pensiero e ai suoi iconici seguaci come Pier Paolo Pasolini, una critica alla musica usa e getta che si nasconde dietro l’autotune, una riflessione sulle guerre in corso, quelle sociali e quelle combattute con le armi, uno sguardo al passato e a chi lo ha segnato, nel bene e nel male.

TRACKLIST:

1 Gli eroi del cinema muto

2 Il Poeta

3 Il cielo di Milano

4 Zona di guerra

5 La caverna di Platone

6 Il problema

7 Das Ist Mir Würst

8 La bambina di Gorla

9 Come prima più di prima

10 Cattiva compagnia

11 Le notti di pioggia

12 Benvenuto chi passa da qui – con Pico Rama

13 Arrivederci addio

È in radio il singolo “Il Poeta”, dedicato a chi ha il coraggio di combattere per le proprie idee. Qui il video del brano: https://youtu.be/VQixbr-De0Y?si=1ZIMxAtWqblcwezL

“Benvenuto chi passa da qui” è stato scritto dal figlio Pico Rama che per la prima volta canta un brano ufficialmente insieme al padre.

È online il video di “Zona di guerra”, con cui Ruggeri porta sotto i riflettori gli orrori di una guerra che entra nelle case delle persone, che non ha vinti o vincitori ma solo sconfitti https://www.youtube.com/watch?v=pGFWWHco8vc. Il video è il sequel del viaggio mentale del singolo “Il poeta”: qui il protagonista viene scaraventato in una realtà di dolore e desolazione, in un crescendo drammatico.

La particolare copertina è dell’artista Mauro Balletti con Giuseppe Spada.

La versione in doppio vinile 180 gr contiene 5 bonus track, disponibili da poco anche in digitale: “LA FIGLIA PERDUTA” l’accorato messaggio di un genitore ad una adolescente, tra rimpianto e amore non corrisposto; “LE NOTTI DI PIOGGIA II” un esperimento alla Ruggeri, con la stessa musica de “Le notti di pioggia”, testo e arrangiamento totalmente diversi; “CIRCO MERAVIGLIA” scritta con Massimo Bigi, un quadro evocativo e malinconico sui sogni e le illusioni di una famiglia di giostrai; “SHE” l’iconico brano di Charles Aznavour qui in versione elettrica e sofferta; “HA TUTTE LE CARTE IN REGOLA” il disperato affresco di Piero Ciampi in una versione che ne esalta l’oscuro pathos.

I profili di Enrico Ruggeri sulle piattaforme streaming si sono arricchiti anche di tre album storici che mancavano sulle piattaforme online: “Gli occhi del musicista” (2003), “Punk prima di te” (2004) e “Amore e guerra” (2005).

In oltre 50 anni di carriera Enrico Ruggeri ha scritto pezzi di storia della musica italiana, per se stesso, per i Decibel e per altri grandi artisti. Al cantautorato affianca l’attività di scrittore (il suo ultimo libro è l’autobiografia “40 vite (senza fermarmi mai)” per La Nave di Teseo), conduttore televisivo e radiofonico. Dopo il successo della prima edizione, si è da poco conclusa anche la seconda stagione de “Gli occhi del musicista”, il programma scritto e presentato da Enrico Ruggeri, in onda su Rai 2. L’ultima puntata, dedicata al Festival di Sanremo, ha registrato 405.000 telespettatori con uno share del 9.23%.

