Il mese di aprile inizia con la musica al Teatro Tor Bella Monaca. Il 3 aprile, infatti, è in scena The Dark Side of The Moon con Impulse Pink Floyd Tribute Band composta da con Simone Marino, Alessandro Russo, Fabio Potenziani, Denis Tesselli, Riccardo Macrì, Carlo Di Tore, Tosti, Clara Trucchi, Valentina Ciaffaglione, Perracino Lorenzo.

La passione per una band leggendaria e il desiderio di ricreare con cura maniacale le atmosfere che solo i Pink Floyd hanno saputo proporre al panorama musicale internazionale sono gli elementi che hanno dato vita agli IMPULSE, tribute band Pink Floyd romana nata nel 2008.

In quasi 15 anni di attività, la band ha riproposto il repertorio Pink Floyd nelle più svariate situazioni: da show in live music club del livello di Stazione Birra o Crossroads, sino a piazze estive e teatri.

Il repertorio degli IMPULSE spazia da esibizioni a tema, con serate dedicate ad album o live specifici, all’esecuzione di vere e proprie greatest hits. L’energia e la passione con cui gli IMPULSE ripercorrono nei loro live la lunga carriera del gruppo inglese, unita all’attenzione per i dettagli, fanno in modo che la band sia attualmente considerata un punto di riferimento per chi ama provare dal vivo le emozioni associate alla musica dei Pink Floyd.

Dal 3 al 5 aprile un omaggio a Giuseppe Fava ucciso dalla mafia nel 1984 con Pupa e Orlando, puttana e martire lei, ladro e pappone mendicante lui. Entrambi in rivolta alla ricerca di una svolta che sarà la prossima strada, quella più misera e desolata che non conosce redenzione ma solo la sentenza del più forte. La figura di Giuseppe Fava viene spesso introdotta dalle sue parole più celebri, divenute manifesto di lotta, coraggio e vivacità intellettuale. Parole sulle quali i due attori in scena, Marco Aiello e Claudio Mef, continuano a meditare traendone linfa e ispirazione per il loro percorso e artistico e umano. Pupa e Orlando sono due “ragazzi di vita” di pasoliniana passione, come quella di Michele Fava per la sua terra, la stessa per la quale il suo autore, detto Pippo, non ha mai smesso di lottare.

Dal 4 al 6 apriel The Game con Giusi Emanuela Iannone, Silvia Lazzeri, Paolo Leccisotto, Carlo Scorrano diretti da Gianluca Iumiento. The Game è il termine utilizzato dai migranti per descrivere il processo di attraversamento illegale delle frontiere, con l’obiettivo di raggiungere le nazioni più prospere dell’Unione Europea. Nel cuore di questo contesto, Binario Vivo, dopo aver dedicato due anni a ricerche approfondite e studi sul campo, ha creato uno spettacolo teatrale che si distingue per la sua natura provocatoria e la sua interattività, affrontando temi complessi come l’immigrazione e le severe difficoltà incontrate durante i viaggi migratori. Attraverso una reinterpretazione creativa del termine “The Game”, che qui assume una connotazione più giocosa, gli attori si cimentano in un’avventura simile a un videogioco interattivo. Assumendo il ruolo di avatar per i migranti, sono chiamati a superare una serie di sfide fisiche e umilianti per attraversare i confini lungo la rotta balcanica. L’intento dello spettacolo è duplice: da un lato, mira a offrire una narrazione originale e lontana dai cliché sui temi dell’immigrazione clandestina; dall’altro, ambisce a spingere i confini del teatro e del concetto stesso di democrazia occidentale, interrogandosi su come ciascuno possa assumere un ruolo attivo nella definizione del futuro di una delle questioni più pressanti che affliggono il nostro pianeta. Lo stile adottato richiama quello dei game show televisivi, tipici degli anni ‘80 e ‘90, creando un marcato contrasto tra la gravità dei fatti documentati e rappresentati sul palco e l’insaziabile desiderio di intrattenimento del pubblico.

Domenica 6 aprile spazio al Teatro Ragazzi con Il re senza corona con Roberto Zorzut, Carla Recupero, Elena Stabile e Caterina Ardizzon.

Piccolo musical tra fantasia e realtà immaginata o immaginifica, paradossi, eventi imprevisti, personaggi anticonformisti e paesaggi fantastici. C’era una volta un re senza corona. Re, seconda nota della scala musicale, abitava proprio sotto il rigo, e per combinazione vedeva al piano di sopra un “mi” che aveva una corona grossa così. Così può capitare che ce l’abbia un “sol”, può capitare che un “re” non ce l’abbia affatto e non si è lamentato con nessuno. Ma questo re si lamentava e non ne voleva sapere. “L’autore, mi ha trascurato indegnamente. Darò le dimissioni.” Difatti si dimise e se ne andò.

La programmazione dei Teatri in Comune 2024-2025 è finanziata dall’Unione Europea, Next Generation EU nell’ambito del PNRR, e rientra tra gli Interventi “Il Giubileo dei Pellegrini: eventi artistici e culturali nella città di Roma, dal centro alla periferia, al fine di favorire la fruizione turistica nel periodo giubilare” (PNRR – M1C3-Inv.4.3 Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici).

