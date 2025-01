Share

🔊 Clicca per ascoltare

Al via la decima edizione di Filming Italy – Los Angeles creato e diretto da Tiziana Rocca, Agnus Dei, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles diretto da Emanuele Amendola, che si terrà dal 19 al 22 febbraio 2025 a Los Angeles, in collaborazione con APA (Associazione Produttori Audiovisivi), sotto gli auspici del Consolato Generale d’Italia a Los Angeles e in collaborazione con ITA (Italian Trade Agency).

Filming Italy – Los Angeles, oltre a promuovere l’Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana, sostiene la crescita culturale italiana attraverso il suo cinema, l’internazionalizzazione dei prodotti dell’audiovisivo italiani e supporta le relazioni interculturali tra i vari registi, produttori ed artisti.

Tiziana Rocca, fondatrice e direttrice artistica del Festival, ha dichiarato: “Sono molto felice di annunciare questa decima edizione del Filming Italy – Los Angeles, un traguardo importantissimo per un festival che anno dopo anno si è affermato come ponte tra l’Italia e l’America per la promozione e la valorizzazione del cinema italiano all’estero. E continuiamo a farlo proprio all’interno della Film Awards Season di Los Angeles – tra i Golden Globe e gli Oscar – in modo da conferire sempre maggiore prestigio e notorietà a tutte le opere che stiamo man mano inserendo nel nostro programma, tra film in anteprima assoluta, Classici restaurati, serie televisive, cortometraggi e docu-film italiani, molti dei quali ancora inediti in tutto il mondo. E grazie alla piattaforma, che ormai da sei anni ci supporta nell’esaltare le migliori tradizioni italiane, questi titoli saranno visibili in tutti gli Stati americani. E poiché le donne hanno sempre un ruolo centrale e di rilievo al Filming Italy, è un grande piacere avere un’ambasciatrice e una madrina d’eccezione come Isabella Ferrari e Diana Del Bufalo. E poi naturalmente non mancheranno le masterclass e i panel con molti ospiti e artisti italiani e internazionali, con cui parleremo di cinema e affronteremo temi particolarmente attuali e rilevanti sull’andamento e la situazione del mercato dell’audiovisivo”.

L’ambasciatrice del Festival sarà Isabella Ferrari, pluripremiata interprete che nella sua lunga carriera ha collaborato con registi come Scola, Sorrentino e Özpetek, in opere che hanno segnato la storia del cinema italiano. L’attrice riceverà il Filming Italy Los Angeles Women Power Award e per l’occasione verrà proiettato il film Parthenope di Paolo Sorrentino.

Diana Del Bufalo sarà la madrina di questa decima edizione. Attrice, cantante e presentatrice, Diana si è affermata nel mondo del cinema e della televisione per il suo talento eclettico e fuori dal comune.

A ricoprire il ruolo di presidente onorario del Festival, un pilastro della cinematografia hollywoodiana: Dolph Lundgren.

Proprio in questi giorni, inoltre, il Festival si sta apprestando ad organizzare un’iniziativa di solidarietà a favore della popolazione di Los Angeles fortemente colpita dagli incendi.

Quest’anno Filming Italy – Los Angeles sarà completamente dal vivo, senza abbandonare la piattaforma digitale che nelle passate edizioni ha ottenuto più di 600.000 viewers. Nella piattaforma, creata per l’occasione da MyMovies, saranno presenti tutti i titoli che promuoveranno il cinema italiano, le serie TV, i grandi classici restaurati della sezione Classic, i docu-film e i cortometraggi opere prime di registe donne. Rispettando i parametri previsti di sicurezza e protezione informatica con Hollywood Grade DRM, le proiezioni online saranno visibili in questi stati: California, New York, Virginia, Maryland, Arizona, District of Columbia, Florida, Nevada, Oregon, Michigan, Indiana, Ohio, Texas, Pennsylvania, Massachusetts, New Jersey, Connecticut, Hawaii, Washington, North Carolina, Georgia, Tennessee, Colorado, Idaho, Illinois, Bremen, Minnesota, Missouri, England, Scotland, Iowa, Kentucky, Louisiana, South Carolina, Alabama, Arkansas, Mississippi, Montana, New Hampshire, Utah, Vermont, Buenos Aires Province, Buenos Aires, Victoria, State of Amazonas, Ontario, Bavaria, Lower Saxony, Ile-de-France, Masovian Voivodeship, Delaware, New Mexico, West Virginia, Zulia, Minsk Region, Decentralized Administration of Thessaly.

Confermata anche quest’anno la collaborazione con Women in Film, TV & Media Italia. WIF sostiene le donne che lavorano nel mondo del cinema e dietro la macchina da presa dal 1973. Oggi le organizzazioni WIF in tutto il mondo stanno lavorando per un settore più equo attraverso programmi di sensibilizzazione, incentivi e sostegno legale. Proprio per supportare le donne del mondo del cinema – che il Filming Italy – Los Angeles premia con il “Women Power Award” – in questa occasione, Women in Film, Television & Media Italia presenterà diverse opere prime di alcune sceneggiatrici, attrici e produttrici di talento.

Tra i premiati delle scorse edizioni del Filming Italy: Giancarlo Giannini, Rosario Dawson, Monica Bellucci, Abrima Erwiah, Paz Vega, Anastacia, Danny Huston, Vincent Spano, Oliver Stone, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Cecilia Peck, Marta Milans, Jonàs Cuaròn, Gina Lollobrigida, Jeremy Renner, Andie MacDowell, Nat Wolff, Zack Peck, Lola Karimova, Spike Lee, David Cronenberg, Claudia Cardinale, Joe Manganiello, Vanessa Hudgens, Benjamin Mascolo, Jeremy Piven, Edward James Olmos, Raoul Bova, Nolan Funk, Bella Thorne, Halston Sage, Michael Madsen, Salvatore Esposito, Matteo Garrone, Edoardo Ponti, Winston Duke, Gabriele Salvatores, Tiziano Ferro, Gabriele Muccino, Maria Sole Tognazzi, Paola Cortellesi, Il Volo, Jackie Cruz, John Turturro, Carol Alt, Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, Gianmarco Tognazzi, Jean Sorel, Vincent Spano, Stefania Sandrelli, Susanna Nicchiarelli, Elena Sofia Ricci, Giovanni Veronesi, Margherita Buy, Rocco Papaleo, Pif, Kasia Smutniak, Vincenzo Salemme, Alessandro Siani, Luisa Ranieri, Gabriele Mainetti, Frank Matano, Massimiliano Bruno, Matilda De Angelis, Greta Scarano, Mahmood, Claudia Gerini, Margherita Mazzucco, Aldo, Giovanni e Giacomo, Nina Zilli, Tom Ellis, Dolph Lundgren, Jimmy Akingbola, Tembi Locke, Nida Khurshid, Tomas Arana, Caterina Scorsone, Ashley Greene, Radha Mitchell, Diane Warren, Sarah Ferguson, Kim Rossi Stuart, Paolo Virzì, Riccardo Milani, Abel Ferrara, Francesca Comencini, Walter Veltroni, Matteo Rovere, Franco Nero, Ilenia Pastorelli, Marisa Tomei, Benedetta Porcaroli, Riccardo Scamarcio, Riccardo Scamarcio, Ginevra Elkann, Giacomo Gianniotti, Danny Huston, Francesca Bergesio, Kasia Smutniak, Claudia Gerini, Ficarra e Picone, Alba Rohrwacher, Roberta Torre.

Anche quest’anno, Filming Italy – Los Angeles si avvale della partnership con Italy for Movies (www.italyformovies.it), il portale delle location e degli incentivi alla produzione in Italia gestito da Cinecittà, in collaborazione con le Film Commission italiane, e coordinato dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC.

Il Filming Italy – Los Angeles avrà il supporto delle maggiori case di produzione e distribuzione italiane e Major nazionali, come RAI Cinema, RAI Fiction, RAI Com, RAI Movie, SKY Italia, Vision Distribution, Groenlandia, Eagle Pictures, Fremantle, True Colours, HBO, Fandango, Medusa, Mediaset, Minerva Pictures, Titanus, Voltage Pictures e diverse altre produzioni indipendenti italiane, spesso in coproduzioni internazionali con Netflix e Amazon Studios.

Per le tematiche inerenti e collegate alla salvaguardia ambientale, Filming Italy – Los Angeles rinnova anche la sua collaborazione con FareAmbiente, movimento ecologista europeo per lo sviluppo sostenibile, di cui è presidente il filosofo Vincenzo Pepe.

Filming Italy – Los Angeles è attento alla cura e la salvaguardia dell’ambiente, facendo realizzare infatti tutti i premi, i programmi e i backdrop con materiali eco-sostenibili e di riciclo, per promuovere la tutela ambientale e dimostrare che anche in queste occasioni si può avere un’attenzione per il pianeta, utilizzando materie come il vetro, un “green carpet” e materiali riciclati.

Comunicato Stampa: Manzo Piccirillo