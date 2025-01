Travis Scott torna con l’attesissimo singolo “4X4”

Share

TRAVIS SCOTT è tornato! Dopo un anno e mezzo dall’uscita dell’acclamato album “UTOPIA”, l’artista pluripremiato, certificato DIAMANTE e nominato 10 volte ai Grammy Awards, è tornato con un nuovo attesissimo singolo, “4X4”, disponibile da oggi in digitale.

Il brano, i cui proventi saranno donati a Direct Relief – California Wildfire Response Fund per le vittime dell’incendio in California, prosegue sulla caratteristica scia di Travis Scott di fondere insieme generi musicali, mixando il suo iconico sound con beat ipnotici e testi diretti e privi di qualsiasi tipo di filtro.

TRAVIS SCOTT ha presentato in anteprima il brano dal vivo lunedì scorso al Mercedes-Benz Stadium in Atlanta durante l’halftime dell’ESPN College Football.

TRAVIS SCOTT

La superstar globale e nativo di Houston, Travis Scott, non è solo un leader nella musica, ma anche nella moda, nel cinema, nella cultura. L’artista, designer, icona di stile, attore, produttore, imprenditore e CEO e fondatore di Cactus Jack, certificato DIAMANTE e nominato 10 volte ai GRAMMY®, ha cambiato il corso dell’hip-hop con una serie di album innovativi e un approccio anticonvenzionale.

Acclamato come “l’album del decennio”, “UTOPIA” continua a consacrarlo come il principale innovatore sonoro della cultura urban ed è stato l’album hip-hop più venduto del 2023, mantenendosi al primo posto nella Billboard Top 200 per quattro settimane consecutive, raccogliendo oltre 50 miliardi di stream a livello globale.

UTOPIA ha segnato il punto culminante della carriera di Travis Scott. Il suo CIRCUS MAXIMUS TOUR in Nord America, con 44 date sold-out, ha incassato un impressionante totale di 95,7 milioni di dollari, con una partecipazione di 686.000 persone e battendo numerosi record di vendita di merchandise in vari stati, diventando ufficialmente il tour rap di maggior incasso del 2024. Scott ha anche fatto la storia come il primo rapper a essere il protagonista di uno show sold-out allo SoFi Stadium di Los Angeles.

Un indiscusso pioniere culturale e un rivoluzionario, Travis Scott è anche il primo non atleta nella storia a lanciare una propria linea di scarpe e abbigliamento firmata Nike e Jordan.

Travis ha lanciato la Cactus Jack Foundation come ente senza scopo di lucro 501(c)3, con la mission di sostenere i giovani di Houston attraverso iniziative benefiche come donazioni di giocattoli, programmi di borse di studio per studenti universitari delle HBCU e finanziamenti per l’istruzione e progetti creativi.

https://www.travisscott.com

