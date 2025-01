Maria Tomba in gara al Festival di Sanremo con “Goodbye (voglio good vibes)

Share

MARIA TOMBA è in gara al 75° Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte con il brano “Goodbye (voglio good vibes)” (L’Isola Degli Artisti / ADA Music Italy).

“Goodbye (voglio good vibes)” è una canzone che racconta di un amore giocoso, mettendo in evidenza le emozioni contrastanti che accompagnano le relazioni. Il brano si distingue per le sue sonorità contemporanee e per un testo che celebra l’indipendenza, riflettendo il carattere frizzante di Maria.

Di seguito la sua esibizione sulle piattaforme Rai https://www.youtube.com/watch?v=KkQiWN-UUC8.

«”Goodbye (voglio solo good vibes)” è una canzone che rappresenta davvero chi sono. È un inno alla positività e alla spensieratezza, ma allo stesso tempo parla di quella confusione che tutti proviamo nelle relazioni – racconta Maria Tomba – Volevo creare qualcosa di ironico e divertente, ma con un messaggio profondo: dire addio alle cattive vibrazioni e abbracciare solo le cose belle della vita. È come se fosse il mio mantra personale messo in musica».

MARIA TOMBA, è una giovane cantante di 22 anni, nata nel 2002, che si è fatta notare per la sua personalità vivace e il suo stile unico. Originaria di Verona, Maria ha iniziato il suo percorso artistico fin da giovane, coltivando passioni per la musica e la moda. La sua carriera ha avuto una svolta significativa con la partecipazione a X Factor nel 2023, dove si è presentata con la memorabile frase: “Mi chiamo Maria Tomba e sogno un tour mondiale che si chiamerà ‘Maria Tomba è morta’”. Durante lo show, ha conquistato il pubblico con la sua energia contagiosa, il suo talento vocale e i suoi distintivi outfit “da notte”. Maria si distingue per il suo approccio creativo e ironico alla musica. Le sue canzoni, come “Crush” e “Goodbye (voglio good vibes)” che le ha fatto guadagnare un posto nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025, riflettono una visione del mondo colorata ed entusiasta. Con il suo stile unico e la capacità di unire melodie contemporanee a testi che esprimono messaggi positivi, Maria Tomba si sta affermando come una delle voci più promettenti e originali della nuova scena musicale italiana.

