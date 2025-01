Brunori Sas in concerto all’Arena di Verona

Share

In attesa di vederlo sul palco del 75esimo Festival di Sanremo con il brano “L’albero delle noci”, un nuovo annuncio live arriva oggi ad impreziosire il 2025 in musica di Brunori Sas.

Dopo il Circo Massimo di Roma in programma il 18 giugno 2025, BRUNORI SAS LIVE CON ORCHESTRA (prodotto da Vivo Concerti)si arricchisce di un grande appuntamento in autunno, in una location d’eccezione: venerdì 3 ottobre all’Arena di Verona. Il tempio italiano della musica nel mondo si prepara ad aprire le porte ad uno dei più apprezzati cantautori della scena contemporanea, per un’imperdibile nuova tappa nel viaggio della poesia brunoriana. I biglietti saranno disponibili su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:00 di lunedì 27 gennaio, e nei punti vendita autorizzati dalle ore 14:00 di sabato 1 febbraio.

In una formula speciale che unisce la band al suggestivo accompagnamento orchestrale, l’evento è pensato per celebrare con l’affezionato pubblico la carriera ultraquindicennale di Brunori Sas, con il meglio del suo repertorio e i brani contenuti nel nuovo progetto discografico in 10 tracce “L’albero delle noci”, che uscirà per Island Records il 14 febbraio, a cinque anni da Cip! (Disco di Platino). Il titolo dell’album, così come della title track in gara a Sanremo 2025, germoglia dall’immagine di un albero di noce emblematico nella vita di Dario Brunori, punto di osservazione privilegiato e d’ispirazione per celebrare la gioia e la rivoluzione che una nuova vita porta con sé, suggerendo come ogni nascita sia al tempo stesso una rinascita. “L’albero delle noci”affonda le sue radici in una dimensione intima e riflessiva, risultato di un processo che ha riportato Brunori Sas al motivo originario del suo fare musica: sciogliere i nodi interiori costruendo canzoni che sappiano miscelare squarci di vita personali e storie dal valore universale.

E se l’avventura sanremese è alle porte, manca sempre meno anche al debutto del BRUNORI SAS || TOUR 2025, che prenderà il via a marzo nei principali palazzetti italiani. Con tappe già attesissime, come il tutto esaurito al Palazzo dello Sport di Roma (19 marzo), il tour toccherà le città di Vigevano (14 marzo), Firenze (16 marzo), Torino (22 marzo), Napoli (26 marzo), Bologna e Milano con doppia data a chiudere (30 e 31 marzo) – biglietti disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

BRUNORI SAS LIVE CON ORCHESTRA

Mercoledì 18 giugno 2025 || Roma @ Circo Massimo

Venerdì 3 ottobre 2025 || Verona @ Arena di Verona – NUOVA DATA

BRUNORI SAS || TOUR 2025

IL CALENDARIO

Venerdì 14 marzo 2025 || Vigevano (PV) @ PalaElachem

Domenica 16 marzo 2025 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Mercoledì 19 marzo 2025 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 22 marzo 2025 || Torino @ Inalpi Arena

Mercoledì 26 marzo 2025 || Napoli @ PalaPartenope

Venerdì 28 marzo 2025 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Domenica 30 marzo 2025 || Assago (MI) @ Unipol Forum

Lunedì 31 marzo 2025 || Assago (MI) @ Unipol Forum

