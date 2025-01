Matteo Alieno, una corsa per la vita con “Per la nostra età”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Una corsa a perdifiato per (ri)afferrare la propria vita e respirarla a pieni polmoni, per rivendicare il diritto di vivere e godere ogni momento.

Per la nostra età, il nuovo singolo di Matteo Alieno per Honiro / Island Records (Universal Music Italia).

Ascoltalo qui: https://island.lnk.to/PerLaNostraEta

Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=X6P4-sdZL5Y

Una piccola gemma di punk rock, pura e graffiante, con un ritornello che rimane subito incastrato nelle orecchie. Uno di quegli inni generazionali intimi ma universali, dolci ma sofferti, dolorosamente sinceri, dettato da un’urgenza interiore che si fa spinta propulsiva, che dà quell’energia e quella consapevolezza di voler prendere tra le mani il proprio presente e non lasciarne scorrere via neppure un istante.

Prodotta a Londra a quattro mani con Luca Caruso – musicista che ha collaborato con nomi come Rick Rubin e Lewis Capaldi e attualmente suona con Beabadoobee, brillante promessa dell’indie britannico -, Per la nostra età è il primo passo del nuovo percorso musicale insieme ad Island Records del cantautore, produttore e polistrumentista, uno tra i talenti più freschi e interessanti in circolazione, che si sta facendo sempre più apprezzare da pubblico, critica e addetti ai lavori. Proprio per questo è stato scelto da Rockit per esibirsi live nella Notte dei CBCR, la serata dedicata alle migliori promesse della musica italiana, in programma sabato 25 gennaio al Circolo Magnolia (Milano).

Per la nostra età è un grido che rimbomba tra i muri di una cameretta coi poster dei cantanti e il disordine che regna ovunque, che urla la frenesia di scappare senza sapere dove, per non perdersi nulla di quella immensa, faticosa, straordinaria avventura che è essere giovani.

Mi sono un po’ stufato di quel che vedo attorno. Solo meme, star, playlist. Racconta Matteo Alieno. Mi sembra che tanti e tante della mia età inizino a essere stanchi, ma senza rabbia. Semplicemente è come se quel mondo stia smettendo di essere interessante, ammesso che lo sia stato. Non vogliamo più sentirci ingombranti. Vogliamo la verità, come l’hanno sempre voluta tutti. E anche io la sto cercando.

Il video che accompagna il singolo, diretto da Sophie Vroom e ambientato nella metropolitana di Londra, racconta per immagini quello di cui, in fin dei conti, parla anche la canzone: quel momento in cui ci si accorge che non si può vivere per sempre e che i migliori anni della vita non si possono sprecare.

La felicità è una questione di libertà e abbiamo scelto queste tre ragazze per trasmetterlo, conclude Matteo Alieno. Tre amiche che se ne fregano di essere in metro da sole e per una volta vivono con leggerezza in questo mondo che le vorrebbe diverse.

CREDITI BRANO

Autore: Matteo Pierotti

Compositore: Matteo Pierotti

Producer: Luca Caruso, Matteo Alieno

Mix e Master: Tom Archer

CREDITI VIDEO

Diretto da: Sophie Vroom

Navigator: Luca Caruso

Styling: Zelda Attard

Cast: Eliana Sewell, Kirsi Tracy, Tara Leonard

TESTO

Con quel sorriso che hai

Si vede che vuoi scappare

Ma non puoi scappare

O almeno non sai dove

Con quegli occhi che hai

Vuoi ripartire in prima elementare

Ti vuoi annoiare

Bere e vomitare

Sembrare la canzone

Di una generazione

Dormire in un furgone

Per la nostra età

Che se ne va

Via

Stai ferma

Per la nostra età

Che non aspetta

E ci lascia

Col culo bello che hai

Non sai come ti vuoi vestire

Ti da fastidio farti vedere

Ma non ti vuoi più vergognare

E Caschi

E ti devasti

Però non si può morire stavolta

Stanno per buttare una bomba

Mi sorridi e mangi una gomma

Sembrare una canzone

Credere all’amore

Ci si può provare

Per la nostra età

Che se ne va

Via

Stai ferma

Per la nostra età

Che non aspetta

E ci lascia

Già

A pezzi nei migliori anni

Già

Momenti che diventano ricordi

Già pazzi

Nei migliori anni

Già

Momenti

Che diventano ricordi

BIO

Autore, produttore e polistrumentista, Matteo Alieno, al secolo Matteo Pierotti, romano classe 1998, si avvicina alla musica da bambino, e diventa subito il suo gioco preferito. Nel 2019 esce il primo singolo, “Non Mi Ricordo”, che cattura l’attenzione diventando la sigla di un programma di RDS. Nello stesso anno è vincitore del contest 1Mnext del Primo Maggio mentre a ottobre 2020 è la volta del primo album “Astronave” (Honiro), accolto dalla stampa e dagli addetti ai lavori come uno dei migliori esordi dell’anno. A dicembre 2022 esce il suo secondo disco, “ALIENI” che contiene anche uno dei suoi singoli più apprezzati, “Più o meno”. L’anno successivo partecipa alla 17esima edizione di XFactor arrivando al quinto live. Segue un tour nel 2024, che passa da Largo Venue (Roma) e Santeria (Milano). Durante questo periodo pubblica il singolo “Normale”, prodotto da Motta, e apre il concerto di Gazzelle al Palalottomatica (Roma). Il 24 gennaio 2025 esce per Honiro/Island Records (Universal Music Italia) il nuovo singolo Per la nostra età.

Instagram https://www.instagram.com/matteoalieno/

Tik Tok https://www.tiktok.com/@matteo_alieno

Spotify https://spoti.fi/3PJmULg

Apple Music https://apple.co/40D0ce2

Amazon Music https://amzn.to/40mX3Oc

Comunicato Stampa: Giulia Zanichelli – GDG press