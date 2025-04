Share

🔊 Clicca per ascoltare

Una canzone per ricordarci che, anche se siamo circondati da troppa gente che finge, anche quando siamo schiacciati da un mare di gente che spinge, dobbiamo preservare e amare la nostra fallibilità umana, i nostri dubbi e le nostre incertezze.

Chi Vince Che Vince? è il nuovo singolo di Matteo Alieno in uscita venerdì 11 aprile per Honiro / Island Records (Universal Music Italia).

Pre-save: https://digital.umusic.com/chivincechevince

Dopo il graffiante grido punk rock di Per la nostra età, l’artista torna con una canzone dolce, leggera e sognante ma al tempo stesso profonda, secondo tassello del nuovo percorso musicale del cantautore, produttore e polistrumentista, tra i talenti più interessanti in circolazione.

Una ballad morbida e avvolgente in cui risuona la potenza narrativa di Matteo Alieno che, tra echi beatlesiani, nei suoi testi riversa se stesso con sincerità e immediatezza, tratteggiando immagini e sensazioni tanto intimamente personali quanto universalmente condivisibili.

Scanzonato e ironico, incorniciato da una sottile ma costante vena malinconica, Matteo grida i suoi pensieri in modo pungente ed efficace, anche quando li sussurra. Il suo approccio alla musica è introspettivo ed esistenzialista: un mettersi costantemente in discussione, analizzando il modo in cui attraversiamo il mondo, con tutte le sue contraddizioni e difficoltà, o ne veniamo attraversati, a volte travolti, nostro malgrado.

Spesso soffro perché voglio riuscire a vivere e non ci riesco, poi mi chiedo: che senso ha? Mi serve davvero per essere felice? Racconta Matteo. Vorrei liberarmi dal compiacere gli altri, dire che ho sempre da fare perché così nessuno pensa che sono un perdigiorno. Ho una famiglia bellissima che mi spinge sempre a sognare, ma questi sogni poi dove mi portano? Che succede se gli dico che non ce la faccio a tagliare il traguardo?

Ancora una volta, Matteo Alieno mette a nudo le sue riflessioni e i suoi sentimenti, condividendoli con coraggio perché forse qualcun altro si sente così e spero sempre di incontrarlo, nel frattempo continuo ad inventarlo nelle canzoni.

CREDITI BRANO

Scritta e composta da Matteo Pierotti

Prodotta da Luca Caruso e Matteo Pierotti

TESTO

Quando ci provi, ma non vai bene

Non riesci a rimettere i pezzi insieme

E quando tutti sono contenti e vorresti soltanto partecipare

Quando hai paura, ma non sai di cosa

La vita che vuoi è ancora troppo costosa

Se ti perdi, non ti lamenti

Non vuoi far sapere come ti senti

Dicono capirai, ma nessuno capisce

Se ti può aiutare, anche io sono triste

C’è troppa gente che finge

E tutto va troppo veloce

C’è un mare di gente che spinge

Ma chi vince, che vince?

Quando non puoi tornare indietro,

e rifare meglio tutto da capo

E ti imbarazzi a non fare niente,

fai finta di avere da fare sempre

Ti hanno invitato a un’altra festa,

ma non hai voglia o non hai la testa

E ogni persona sembra perfetta

E tu migliori e nessuno commenta

Dicono capirai, ma nessuno capisce

Spero che mi dirai quando sarai felice

Se ti può aiutare, anche io sono triste

C’è troppa gente che finge

E tutto va troppo veloce

C’è un mare di gente che spinge

Ma chi vince, che vince?

Nello spogliatoio a nuoto,

mi sono sempre vergognato

Tutta la scuola che rideva,

se venivo interrogato

La vita è un po’ più bella,

se la guardi dalla finestra

Se finisci fuori pista,

c’è più vista

Ti hanno detto capirai, ma nessuno capisce

Se ti può aiutare, anche io sono triste

CREDITI COVER

Fototessera di Viale Trastevere

Grafica di Gaia Credentino

Direzione creativa di Tommaso Arnaldi

BIO

Autore, produttore e polistrumentista, Matteo Alieno, al secolo Matteo Pierotti, romano classe 1998, si avvicina alla musica da bambino, e diventa subito il suo gioco preferito. Nel 2019 esce il primo singolo, “Non Mi Ricordo”, che cattura l’attenzione diventando la sigla di un programma di RDS. Nello stesso anno è vincitore del contest 1Mnext del Primo Maggio mentre a ottobre 2020 è la volta del primo album “Astronave” (Honiro), accolto dalla stampa e dagli addetti ai lavori come uno dei migliori esordi dell’anno. A dicembre 2022 esce il suo secondo disco, “ALIENI” che contiene anche uno dei suoi singoli più apprezzati, “Più o meno”. L’anno successivo partecipa alla 17esima edizione di XFactor arrivando al quinto live. Segue un tour nel 2024, che passa da Largo Venue (Roma) e Santeria (Milano). Durante questo periodo pubblica il singolo “Normale”, prodotto da Motta, e apre il concerto di Gazzelle al Palalottomatica (Roma). Il 24 gennaio 2025 esce per Honiro/Island Records (Universal Music Italia) il singolo Per la nostra età

Instagram https://www.instagram.com/matteoalieno/

Tik Tok https://www.tiktok.com/@matteo_alieno

Spotify https://spoti.fi/3PJmULg

Apple Music https://apple.co/40D0ce2

Amazon Music https://amzn.to/40mX3Oc

Comunicato stampa: GDG press