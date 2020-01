Harry Styles torna in radio con un nuovo singolo “Adore You”

Share Facebook

HARRY STYLES torna in radio da domani con “ADORE YOU” il nuovo singolo tratto dall’album “FINE LINE”

L’artista arriverà in Italia per due

imperdibili date del suo “Love On Tour”:

15 maggio – Pala Alpitur di TORINO

16 maggio – Unipol Arena di BOLOGNA

HARRY STYLES inaugura il 2020 con un nuovo, straordinario singolo “Adore You”, da domani, venerdì 3 gennaio in radio. Il brano è tratto dall’album di inediti “FINE LINE” (Columbia Records/Erskine Records), disponibile in tre versioni: digitale, CD e vinile.

Il brano, che ha già superato 103 milioni di stream totali, ha conquistato la Top 10 della classifica Global di Spotify.

Il videoclip ufficiale(18 milioni di visualizzazioni), con la regia di Dave Meyers, è ambientato nell’isola immaginaria di Eroda, la misteriosa location che ha fatto molto parlare durante le scorse settimane a causa della comparsa online del sito www.visiteroda.com, in cui si presentava l’isola come una meravigliosa possibile destinazione per un viaggio. La curiosità dei fan ha portato gli hashtag #Eroda e #SailToEroda al numero 1 dei Trending Topics mondiali di Twitter.

L’album “Fine Line”, composto da 12 brani inediti, contiene anche il primo singolo “Lights Up” (oltre 230 milioni di stream totali).

Il 2020 vedrà Harry Styles impegnato nel suo tour mondiale, “LOVE ON TOUR”, che toccherà anche l’Italia in due imperdibili date: il 15 maggio al PALA ALPITUR di TORINO e il 16 maggio all’UNIPOL ARENA di BOLOGNA!

Note biografiche

Classe 1994, Harry Styles è uno degli artisti inglesi più interessanti e sorprendenti degli ultimi anni, capace di conquistare pubblico e critica grazie al suo straordinario carisma e alla sua sensibilità artistica.

La sua hit “Sign Of The Times” ha conquistato il DOPPIO PLATINO in Italia, ha totalizzato oltre 680 milioni di stream a livello mondiale e più di 780 milioni di visualizzazioni totali su YouTube.

Il suo album di debutto solista “Harry Styles” è entrato direttamente al #1 su iTunes in Italia e in altri 83 Paesi (tra cui Regno Unito e Stati Uniti), ed è anche l’album più venduto nella settimana di debutto di un artista maschile inglese negli Stati Uniti.