È disponibile da oggi il nuovo album di Selena Gomez intitolato “Rare”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Dopo la pubblicazione dei singoli “Lose You To Love Me” #1 negli Stati Uniti e nelle classifiche globali di Spotify e di Apple Music e “Look At Her Now” SELENA GOMEZ Da oggi in tutti i negozi e in digitale il nuovo album “RARE”

All’interno del disco anche la title track “Rare”

È disponibile da oggi in tutti i negozi tradizionali e sulle piattaforme digitali l’atteso nuovo album di SELENA GOMEZ intitolato “RARE” (https://va.lnk.to/rare).

“RARE rappresenta uno sguardo nel mio viaggio di guarigione e crescita” ha raccontato SELENA GOMEZ “È di gran lunga il lavoro di cui sono più orgogliosa fino ad oggi”.

“RARE” è acquistabile in diversi formati: CD standard, Box con foto customizzate e una versione deluxe che include i singoli già editi “Wolves” feat. Marshmello, “Back To You,” “Bad Liar,” “It Ain’t Me” con Kygo, e “Fetish” featuring Gucci Mane.

Questa la tracklist di “RARE”:

Rare

Dance Again

Look At Her Now

Lose You To Love Me

Ring

Vulnerable

People You Know

Let Me Get Me

Crowded Room (feat. 6LACK)

Kinda Crazy

Fun

Cut You Off

A Sweeter Place (Feat. Kid Cudi)

Con il primo estratto dall’album “Lose You To Love Me”, SELENA GOMEZ ha raggiunto il suo primo numero 1 nella classifica di Billboard Hot 100. “Lose You To Love Me”, inoltre, è il singolo di SELENA GOMEZ che ha ottenuto più velocemente la certificazione Platino negli Stati Uniti. Selena ha co-scritto il brano con Julia Michaels, Justin Tranter, Mattias Larsson and Robin Fredriksson. “Lose You To Love Me” è attualmente alla posizione #2 della Top40 Radio con 760 milioni di stream accumulati globalmente.

Il singolo ha concluso l’anno entrando a far parte di numerose liste dei “migliori brani del 2019” redatte dai critici musicali. Il video musicale di “Lose You To Love Me” è stato diretto da Sophie Muller e ad oggi ha totalizzato più 213 milioni di visualizzazioni su YouTube (https://youtu.be/zlJDTxahav0).

“Lose You To Love Me” è la 29esima canzone di SELENA GOMEZ ad entrare nella classifica Billboard Hot 100 (14 delle quali sono arrivate in Top20). Inoltre, l’artista ha avuto un totale di 8 brani in Top10 Hits nella classifica Hot 100 e in precedenza ha raggiunto la posizione n. 5 con i singoli “Same Old Love” e “Good For You “.

Il singolo “Bad Liar” è stato nominato n.1 nelle “100 Migliori Canzoni del 2017 ” di Billboard. Nel 2018, invece, SELENA GOMEZ ha collaborato con DJ Snake, Ozuna e Cardi B al successo mondiale “Taki Taki” che è diventato uno dei video che ha raggiunto più velocemente quota 100 milioni di visualizzazioni su YouTube e che ad oggi ne vanta 1,6 miliardi di views. In Italia, il singolo ha ottenuto la certificazione Doppio Platino ed è stato tra i brani più programmati dalle radio.

Tra i successi passati di SELENA GOMEZ in Italia ricordiamo “It Ain’t Me” con Kygo (certificato Triplo Platino), “Bad Liar” (Oro), “Fetish” (Oro), “Wolves” x Marshmello (Platino) e “Back to You” (Oro).

Anche nel 2019 Selena ha preso parte ad una collaborazione partecipando al singolo “I Can’t Get Enough” con Benny Blanco, J Balvin e Tainy.

Come artista solista SELENA GOMEZ ha accumulato oltre 22 miliardi di streams globali e più di 8 miliardi di visualizzazioni su YouTube.

www.selena-gomez.it

http://www.youtube.com/selenagomez

https://www.instagram.com/selenagomez

Tweets by selenagomez

https://www.facebook.com/Selena