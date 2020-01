Mario Furore, Progetto EUREKA, i giovani si riprendano l’Europa

«Dal programma Erasmus a Horizon Europe, che si focalizza su ricerca e innovazione, il nuovo bilancio pluriennale dell’Unione europea mette a disposizione ingenti risorse per i giovani e il mondo dell’università, fondi e opportunità che non possiamo più permetterci di perdere. Con questa iniziativa accorciamo le distanze fra Bruxelles e il Sud dell’Italia».

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per facilitare la navigazione e per mostrarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione (page scroll) acconsenti al loro uso. Per informazioni e per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Accetto