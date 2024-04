Oggi ad Ancona va in scena Safety Rock Show

Share

Un evento imperdibile per celebrare la Giornata della Sicurezza sul Lavoro

Oggi 28 aprile è la Giornata Mondiale per la Sicurezza sul Lavoro introdotta da ILO (International Labour Organization).

La sicurezza sul lavoro sarà protagonista di uno spettacolo domani 28 aprile ad Ancona con il Safety Rock Show, Looks That KILL , nella giornata Safe Work Rock, organizzata dall’Organismo Paritetico OPRAM, che prende spunto dall’approccio rock di Stefano Pancari , ideatore del progetto e mente della Comunicazione Sicurezza Ribelle.In collaborazione con CGIL , CISL , UIL , Confartigianato imprese , CNA , CIAAI e Casartigianati, l’evento si terrà in Piazza Roma ad Ancona dalle ore 17.00 . LO SPETTACOLO CHE UNISCE MUSICA E SICUREZZA“Looks That Kill” di Rock ‘N Safe , è uno spettacolo che unisce la musica e la comunicazione sulla sicurezza.Il tutto poggia su un metodo capace di veicolare dei contenuti legati alla sicurezza sul lavoro , non più solo numeri delle morti sul lavoro, ma verso un concetto di prevenzione tout court con l’obiettivo di invitare a riflettere sulle corrette abitudini ed i corretti stili di vita da applicare ogni giorno, rivolgendosi a lavoratori e lavoratrici, ragazzi e tutta la cittadinanza. Lo spettacolo formativo Looks That Kill nasce dallo studio a livello comunicativo per calamitare l’attenzione del partecipante e favorirne una presa di coscienza sulla sicurezza sul lavoro .Nello spettacolo, ispirato alla graphic novel di Stefano Pancari Looks That KILL , convivono i linguaggi della musica rock live, l’arte visiva e lo storytelling. Sul palco si alterneranno a ritmo serrato la rock band Auge , gli SOS Save Our Souls , il pianista Federico Sagona e gli storytelling immersivi di Stefano Pancari , in un contorno di arte visiva ispirata all’omonimo libro. Dai testi delle canzoni alla prosa, dalle atmosfere musicali alle motion su grande schermo, lo spettatore è accompagnato in un viaggio oscuro nel rapporto conflittuale che abbiamo con la vita , che così tanto amiamo quanto tradiamo con i nostri comportamenti pericolosi.

Stefano Pancari

“ In fondo al tunnel, però, c’è una luce – afferma Stefano Pancari – che è mostrata come presa di coscienza e impegno collettivo” . All’evento parteciperanno anche alcune realtà locali. Sul palco interverranno 2 scuole di musica A. Gugliormella e Sonavox di Michela Casamassima , due band Lotus tribute band elisa e Florilegio. Gran finale con i Kurnalcool , storica rock band anconetana. Nel corso dell’evento l’illustratore e fumettista anconetano Luca Morici realizzerà dal vivo un’opera d’arte, destinata a rimanere a ricordo della giornata.Saranno inoltre presenti anche stand gastronomici e birrifici artigianali grazie al coinvolgimento delle associazioni di categoria. L’obiettivo è quello di diffondere la cultura della sicurezza e, allo stesso, tempo far conoscere il Sistema della Bilateralità e Pariteticità Artigiana delle Marche. ALLARME SICUREZZA NELLE MARCHE: I DATI 2023/2024 Il fronte della sicurezza sul lavoro nelle Marche continua a preoccupare: gli infortuni sul posto di lavoro sono in netto aumento. Secondo le ultime rilevazioni dell’ INAIL, aggiornate al 29 febbraio 2024 e rielaborate da ROCK ‘N SAFE (cfr Infografica allegata), i dati sono 1174 a 1214 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (febbraio 2023). Ancora più significativo è il confronto tra i primi due mesi del 2023 e del 2024, con un balzo da 2434 a 2487 casi.Particolarmente colpito è il settore industriale, che registra un incremento dai 1794 infortuni del primo bimestre 2023 ai 1844 del 2024 . “Una tendenza che ci preoccupa – dichiara Stefano Pancari – e ci deve far riflettere sull’efficacia delle misure di sicurezza messe in campo” Il quadro si fa ancor più dettagliato analizzando i dati provincia per provincia: se da una parte territori come Ancona, Ascoli e Pesaro vedono una drammatica crescita degli incidenti, con numeri che passano rispettivamente da 811 a 868, da 295 a 315 e da 507 a 631, dall’altra Macerata e Fermo registrano un lieve rilasciato degli infortuni. Un segnale positivo proviene dalla riduzione degli infortuni mortali, scesi da 5 del primo bimestre del 2023 a 2 dello stesso periodo del 2024. In aumento invece le denunce di malattie professionali che passano dai 1142 del primo bimestre 2023 alle 1261 del primo bimestre 2024, con un forte aumento delle denunce nella Provincia di Ancona ove si passa da 191 denunce primo bimestre 2023 a ben 347 nel primo bimestre 2024. Per tutte le altre informazioni rimandiamo al sito internet www.rocknsafe.com www.stefanopancari.it

Comunicato stampa Parole e Dintorni