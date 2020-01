Ex-Otago il nuovo singolo “Tutto ciò che abbiamo” da venerdì 17

Share Facebook

Ex-Otago “Tutto ciò che abbiamo” da venerdì 17 gennaio il nuovo singolo in radio

Ex-Otago live il 15 febbraio 2020 Stadium di Genova

Da venerdì 17 gennaio, è disponibile in rotazione radiofonica Tutto ciò che abbiamo, il nuovo singolo degli Ex-Otago. Il gruppo genovese torna con un nuovo inedito per iniziare in bellezza questo anno nell’attesa del grande live allo Stadium di Genova del 15 febbraio. Un riff intenso e poetico fa da cornice alla narrazione, che si collega al precedente singolo Scusa stabilendo un romantico e malinconico fil rouge. Tutto ciò che abbiamo è infatti una storia che racconta la bellezza quotidiana delle relazioni interpersonali, del costante viaggio che ogni rapporto affronta, del tenersi per mano ed aiutarsi, perché ogni tanto si ha bisogno di qualcuno che ci dica come si fa. Gli Ex-Otago hanno deciso di farci emozionare, ancora una volta.

È con questo nuovo episodio che continua il viaggio del gruppo verso il loro live più importante di sempre: 15 febbraio 2020 – Genova, RDS STADIUM. Un evento unico voluto dai ragazzi per festeggiare in casa quest’anno straordinario che li ha consacrati al grande pubblico. Il 15 febbraio sarà una festa con i fan e con tanti ospiti speciali, tra cui i Jack Savoretti e i Coma Cose.

Il live, organizzato da Magellano Concerti, sarà una grande festa dove ci si scatenerà con i grandi classici della band, dalle hit più ballerine come ai successi più romantici come Solo una canzone, Questa notte e Quando sono con te, certificato disco di platino.

I biglietti per la data sono disponibili su Ticketone (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati.