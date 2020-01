Gazzelle da oggi in radio “Vita Paranoia”

È stato un anno pieno di soddisfazioni quello del cantautore romano che, grazie al grande affetto dei suoi fan, è riuscito a portare il suo ultimo disco “PUNK” in tutta Italia con numerosi sold out e a collezionare numerose certificazioni.

13. Una canzone che non so

“POST PUNK”, il nuovo lavoro in studio del cantautore romano, è disponibile al link https://gazzelle.lnk.to/PostPunk, in vendita nelle seguenti versioni: cd; “Culto Edition” limitata, numerata e autografata dall’artista con doppio 45 giri colorato (copie esaurite); bundle unico con cd e doppio vinile. La “Culto Edition” contiene i soli 4 nuovi inediti e, insieme al bundle, è acquistabile solo su https://musicfirst.it/715-gazzelle-post-punk.

Il videoclip è un viaggio nell’inquietudine di uno strano personaggio in balìa delle sue evasioni. Si sente smarrito, estraneo, inadeguato. Il suo unico occhio viaggia attraverso dimensioni sconosciute che gli causano visioni misteriose e che lo abbandonano a sé stesso. Il suo stato di paranoia esplode in reazioni violente, capaci di farlo arrivare dove l’occhio esploratore voleva portarlo davvero, ovvero su di un altro pianeta dove forse, finalmente, il suo eterno girovagare troverà un senso ultimo di completamento.

E’ in radio “VITA PARANOIA”, il nuovo singolo di GAZZELLE estratto dal progetto discografico “POST PUNK” (Maciste Dischi/Artist First). Accompagna il brano un video disponibile al link https://youtu.be/gPTUbz_uQlI e realizzato dal noto illustratore e animatore Marco Brancato.