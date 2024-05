“Acqua” il nuovo singolo di Margherita Principi

Share

“Quando è buio e nessuno vede quanta violenza c’è nel tuo piacere”

Non sempre scavare nel proprio passato è un’esperienza piacevole, in alcuni casi però, è necessario per riuscire a capire realmente chi siamo, individuando l’origine delle nostre paure e insicurezze. Solo in questo modo possiamo risalire al nostro ‘io’ più intimo per curarlo là dove c’è stata una ferita, esorcizzando il dolore e ritrovando finalmente la versione più pura di noi stessi.

Margherita Principi, nel suo nuovo singolo “ACQUA” (Pulp Entertainment), fuori ovunque da venerdì 17 maggio, ci porta con sé nel suo passato trovando la forza di mettersi completamente a nudo.

ACQUA è il racconto di una storia di abuso, un brano che nasce dall’enorme insicurezza e senso di inadeguatezza che spesso si prova quando si attraversa l’inferno. Un mix di sensazioni che, solo mettendole in musica, si è capaci di esprimere, esorcizzando in questo modo il dolore e acquisendo una maggiore consapevolezza di sé, riuscendo, forse, finalmente a trovare un senso di pace.

Il sound del brano prosegue la naturale sperimentazione nel mondo alternative, r&b e pop dell’artista, grazie al quale Margherita ci ricorda ogni volta che è possibile veicolare messaggi importanti e testi pregni di significato senza dover rinunciare al ritmo e ad un’atmosfera da club.

Margherita Principi, classe ‘99, nata a Fano (PU), inizia a muovere i primi passi nella musica fin da piccolina e con gli anni si avvicina amatorialmente al pianoforte, chitarra, dulcimer e alla scrittura di canzoni. Esordisce giovanissima a 16 anni nell’edizione di X-Factor 2015. Contemporaneamente realizza una serie di collaborazioni televisive e cinematografiche: confeziona prima la colonna sonora, “Il tuo cuore sempre accanto” del film “Non c’è campo” di Federico Moccia, una colonna sonora per la mini serie Rai “Lampedusa” ed in seguito la sua interpretazione dell’Hallelujah di Cohen viene inserita nella serie “The Young Pope” di Sorrentino. Nel 2019 vince una borsa di studio per il CET, l’accademia del maestro Mogol. Dopo aver vissuto a Roma tra studi di registrazione e ricerca di sé stessa, a fine 2021 Margherita incontra il collettivo aura6am, con cui inizia a lavorare, finalmente, alla sua musica. Nel giro di due settimane decide di trasferirsi definitivamente a Milano, trovandosi una stanza singola e un lavoro, per poter inseguire il suo sogno. A dicembre 2022 inizia a lavorare con l’etichetta indipendente Pulp Entertainment, con cui fa uscire i primi brani del suo nuovo percorso artistico. Ad ottobre 2023 è tra i 46 selezionati per le audizioni di Sanremo Giovani 2023 con il brano ‘’ho la testa che mi fa’’ (Pulp Records), uscito il 6 dicembre 2023 su tutti i digital stores. Il 15 marzo è uscito il suo ultimo singolo “up&down” (Pulp Records).

