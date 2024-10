UNICEF Italia a Lucca Comics & Games 2024 celebra i 50 anni di attività

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Da oggi al 3 novembre l’UNICEF Italia è presente al Lucca Comics & Games 2024 – The Butterfly Effect e celebra i 50 anni di attività con una serie di appuntamenti per promuovere i diritti dei bambini e ascoltare e coinvolgere i più giovani attraverso i linguaggi del disegno, dell’immaginazione e della fantasia: diversi panel, interventi, testimonial e rappresentanti UNICEF, una mostra fotografica e la speciale Pigotta di TEX.

Questi gli appuntamenti con l’UNICEF:

Dal oggi al 3 novembre, presso lo Junior Palace, sarà possibile visitare la speciale mostra “I personaggi di Sergio Bonelli Editore testimonial dei 50 anni dell’UNICEF Italia”, ideata con Sergio Bonelli Editore per celebrare i 50 di attività dell’UNICEF Italia. L’ideazione grafica è stata curata da Gianmauro Cozzi e Michele Masiero con le foto del giornalista Giammarco Sicuro. Le locandine saranno pubblicate nei prossimi mesi sugli albi Bonelli a partire da Tex N. 769 in edicola dal 7 novembre.

Il 2 novembre, alle ore 10.00, si terrà la presentazione della mostra “I personaggi di Sergio Bonelli Editore testimonial dei 50 anni dell’UNICEF Italia”. Interverranno: Paolo Rozera, Direttore UNICEF Italia, Davide Bonelli, Direttore generale Sergio Bonelli Editore e Lillo Petrolo, autore, attore, regista, conduttore radiofonico, sceneggiatore e fumettista in qualità di Testimonial UNICEF: in un viaggio immaginario che unisce realtà e fantasia, 11 fra i più importanti personaggi dei fumetti (Tex, Zagor, Nathan Never, Julia e tanti altri), attraverseranno alcuni scatti fotografici da diversi paesi nel mondo dove lavora l’UNICEF per supportare tanti bambini che hanno bisogno di aiuto.

Il 2 Novembre, alle ore 13.00, Lillo Petrolo autore, attore, regista, conduttore radiofonico, sceneggiatore e fumettista, in qualità di testimonial UNICEF insieme con Paolo Rozera Direttore UNICEF Italia affronteranno il tema della salute mentale e del benessere psicosociale fra i giovani e commenteranno i risultati di un sondaggio UNICEF lanciato sulla piattaforma digitale indipendente U Report Italia. Il panel sarà anche occasione per ascoltare le voci dei ragazzi e delle ragazze, analizzare le loro risposte e capire il loro punto di vista. Appuntamento presso il Grog Live Show, il palco di Lucca Games al centro del padiglione Carducci.

Il 2 novembre alle ore 14.30, presso il Teatro del Giglio di Lucca, il Direttore Paolo Rozera e Lillo Petrolo interverranno all’incontro di Sergio Bonelli Editore condotto da Michele Masiero: Uno sguardo al futuro – Le novità editoriali e multimediali

Per tutta la durata del Festival Lucca Comics & Games, presso lo stand UNICEF situato nel Family Place, al primo piano (stand cod. RCJ241), sarà possibile adottare le speciali Pigotte dell’UNICEF – in edizione limitata – dedicate quest’anno a Tex Willer, il personaggio dei fumetti creato da Gianluigi Bonelli e realizzato graficamente da Aurelio Galleppini, realizzate in sinergia con Sergio Bonelli Editore.

La Pigotta è la bambola di pezza dell’UNICEF che ogni anno salva le vite di milioni di bambini nel mondo. Adottando una Pigotta sarà possibile sostenere i programmi dell’UNICEF in favore di tanti bambini che in tutto il mondo vivono in situazioni di emergenza, in fuga da povertà, guerre, sfruttamento.

Presso lo stand UNICEF, inoltre, tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19 si terrà il firma copie del fumettista Gianmauro Cozzi.

Comunicato Stampa: Unicef