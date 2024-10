A Roma “ANAT Gran Galà” la serata che omaggia gli agenti dello spettacolo

Share

Mercoledì 6 novembre 2024 al Teatro Olimpico di Roma (Piazza Gentile da Fabriano, 17) andrà in scena dalle ore 21 “ANAT Gran Galà”, una serata che rende omaggio alla figura professionale dell’agente.

Sarà una grande festa con grandi artisti che sono la rappresentazione dell’ottimo operato di ANAT, Associazione Nazionale Agenti Teatrali e Spettacolo. Un inno alle arti e a chi scova il talento per le strade del mondo. Presenti sul palco anche molti ospiti dal mondo dello spettacolo come: Antonio Mezzancella, Marco Marzocca, Carmine Faraco, Annalisa Minetti, Marco Morandi, Little Tony Family, Danilo Amerio, The Fuzzy Dice, Daniele si nasce, Agostino Penna, Gigione, Andrea Paris, Davide Rossi, Los Locos, Stefano Sani.

ANAT è un’associazione di categoria che riunisce Impresari, Manager, Organizzatori di eventi ed, in generale, gli Operatori del settore radio-televisivo e dello spettacolo. L’Associazione promuove gli interessi della categoria che rappresenta, facendosi promotrice presso le Istituzioni di tutte quelle istanze e problematiche che, di volta in volta, emergono dal dialogo interno tra gli associati. Inoltre organizza corsi e stage di formazione per i giovani che vogliono avvicinarsi alla professione di agenti di spettacolo. Questo nella convinzione dell’importanza della professionalità e preparazione di ogni singola figura professionale.

I biglietti partono da 22 euro, tutti i dettagli si possono trovare al link: https://teatroolimpico.ticka.it/

Comunicato Stampa: Isabel Zolli Promotion Agency