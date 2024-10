Lady Gaga pubblica i suoi demoni interiori in “Disease”

Share

È in arrivo Halloween e Lady Gaga ha deciso di far felici tutti i suoi fan pubblicando il videoclip ufficiale del nuovo singolo, “Disease”, diretto da Tanu Muino e primo estratto dal suo nuovo album in studio, il settimo della sua carriera, in arrivo a febbraio 2025.

A proposito della clip e del brano, Lady Gaga ha dichiarato: “Penso molto al rapporto che ho con i miei demoni interiori. Non è mai stato facile per me affrontare il modo in cui mi lascio sedurre dal caos e dall’agitazione. Mi da un senso di claustrofobia. Disease consiste nell’affrontare questa paura, nell’affrontare me stessa e la mia oscurità interiore e nel rendermi conto che a volte non posso vincere o sfuggire alle parti di me che mi spaventano. Posso provare a scappare da loro, ma sono ancora parte di me e posso correre e correre, ma alla fine incontrerò di nuovo quella parte di me, anche se solo per un instante.

Danzare, trasformarsi, correre, buttare fuori. Ancora e ancora, di nuovo con me stessa. Questa parte integrante di me è in definitiva bellissima perché è mia e ho imparato a gestirla. Sono il direttore della mia sinfonia. Io sono tutti gli attori negli spettacoli che sono la mia arte e la mia vita. Per quanto spaventosa sia la domanda, le risposte sono dentro di me. Parti essenziali e inestricabili di ciò che mi rende me stessa. Mi salvo continuando ad andare avanti. Sono pienamente me stessa, sono forte e sono pronta per la sfida. Buon Halloween”.

Sui suoi social, i giorni scorsi Lady Gaga ha ringraziato tutti per il successo del brano, già in testa alle classifiche globali: “Onestamente sto cercando di trovare le parole giuste da dire: sono stata così entusiasta di pubblicare la mia nuova musica e vedere tutti i ‘monsters’ prendere vita e ballare, esibirsi e sorridere e piangere, è una gioia pazzesca! Sono così grata e sopraffatta dal vostro amore per Disease. Continuate a ballare. C’è ancora altro che sta per uscire! Non vedevo la nostra comunità così da molto tempo. Grazie per aver partecipato a questo viaggio con me per tutti questi anni e per essere ancora presenti per la mia musica.”

“Disease” è scritta da Gaga assieme ad Andrew Watt, Cirkut e Michael Polansky e prodotta da Lady Gaga e Andrew Watt.

Si tratta di un brano dance dalle sonorità oscure che mescola l’elettronica ad una venatura rock, in cui Gaga canta un amore incondizionato.

In una recente intervista su “Vogue”, Lady Gaga ha raccontato a proposito della nuova musica in arrivo: “c’è molto dolore associato a questo viaggio. E quando inizio ad esplorare il dolore esce fuori un altro lato della mia artisticità. Quando sono in studio, sono rilassata e sono in grado di fronteggiare i miei demoni e ciò che più conta è …che questa è la musica”.

Lady Gaga continua ad essere in testa alle classifiche mondiali con il singolo “Die with a Smile” con Bruno Mars, ad oggi il singolo rimasto più a lungo alla #1 della classifica Spotify a livello globale quest’anno. Il brano è inoltre da 8 settimane alla #1 della classifica dei singoli Billboard Global 200. La canzone ha superato il miliardo di stream totali.

Proprio per festeggiare il successo del brano, assieme al video di “Disease” è uscito anche il videoclip contenente la performance a Las Vegas di “Die with a Smile” con Bruno Mars, registrata al Dolby Live al Park MGM.

La popstar è anche attrice nella pellicola “Joker: Folie à Deux” di Todd Phillips accanto a Joaquin Phoenix. Oltre a realizzare la colonna sonora ufficiale del film, Lady Gaga ha pubblicato anche l’album ispirato al personaggio di Harley Quinn che interpreta nel film, “Harlequin”.

Infine, Lady Gaga è una dei quattro artisti che ha superato nel mondo i 110 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

