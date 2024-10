Cineteca Milano: due giorni di film su cinema, ambiente e migrazioni

Share

Una rassegna per parlare di attualità, ambiente, inquinamento e migrazioni. È quella organizzata da Cineteca Milano in collaborazione con la rivista Altreconomia e intitolata “Guerra e pace, pfas e migrazioni” che si terrà al MIC – Museo Interattivo del Cinema il 10 e l’11 ottobre. Due giorni in cui saranno proiettati quattro film: La strada per le montagne di Micol Roubini, Acque cattive – Dark Waters di Todd Haynes, My Name is Adil di Adil Azzab, Andrea Pellizzer, Magda Rezene e Agape di Velania Mesay e Tomi Mellina Bares. I film vedranno anche la presenza di Nicola Villa ed Emanuela Sias di Altraeconomia che dialogheranno con il pubblico. In occasione della proiezione di Dark Waters interverranno Giuseppe Ungherese di Greenpace e l’avvocato americano Robert Billot.

La rivista mensile Altreconomia è nata nel 1999. Da allora e senza interruzioni, pubblica inchieste, reportage, interviste e approfondimenti sul sistema economico e il suo funzionamento. Dedica inoltre ampio spazio alle economie solidali, ovvero alle attività imprenditoriali capaci di rispettare diritti, ambiente e benessere, in Italia e nel mondo.

IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA

Giovedì 10 ottobre, ore 18.00

La strada per le montagne di Micol Roubini. Proiezione e incontro con la regista. Partecipa Nicola Villa, Altreconomia. Introduce Matteo Pavesi, direttore Cineteca Milano

La strada per le montagne è la ricerca di una casa, quella del nonno della regista, raffigurata in una fotografia del 1919. Un mistero collettivo ambientato oggi in un remoto villaggio nell’Ovest dell’Ucraina dove un’area inaccessibile è tenuta sotto sorveglianza da soldati e guardie armate. Apparentemente, senza ragione.

Giovedì 10 ottobre, ore 21.00

Dark Waters di Todd Haynes. Proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano e incontro con Giuseppe Ungherese, responsabile campagna inquinamento di Greenpeace Italia e autore di “PFAS” (Altreconomia) e, da remoto dagli Stati Uniti, l’avvocato statunitense Robert Bilott, alle cui battaglie ambientaliste è ispirato il film. Partecipa Nicola Villa, Altreconomia – Proiezione in versione in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Cattive acque (Dark Waters) è un film del 2019 diretto da Todd Haynes interpretato da Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Victor Garber, Mare Winningham, William Jackson Harper e Bill Pullman. Il film racconta il caso di Robert Bilott contro la società di produzione di prodotti chimici DuPont a seguito dello scandalo dell’inquinamento idrico di Parkersburg con prodotti chimici non regolamentati.

Venerdì 11 ottobre, ore 15.00

My name is Adil, di Adil Azzab, Andrea Pellizzer, Magda Rezene. Proiezione e incontro con Roberta Villa, produzione e, in remoto dal Marocco Adil Azzab. Partecipano Nicola Villa e Emanuela Sias, Altreconomia

Film indipendente realizzato nel 2016 da Imagine Factory grazie a un crowdfunding. Racconta un percorso di migrazione e di scoperta attraverso gli occhi del giovanissimo protagonista: il pastore tredicenne Adil, che lascia il suo villaggio in Marocco per raggiungere il padre a Milano.

Venerdì 11 ottobre, 17.00

Agape, di Velania Mesay e Tomi Mellina Bares. Proiezione e incontro con i registi e Duccio Facchini, direttore di Altreconomia. Partecipa Nicola Villa, Altreconomia

Il documentario dei registi Velania A. Mesay e Tomi Mellina Bares raccoglie le testimonianze dei migranti bloccati per anni a Lesbo e a Cipro. Un racconto che esplora l’amore come forma di resistenza, andando oltre le narrazioni del dolore e del trauma legate alle migrazioni.

Ingresso – 3,50 euro a proiezione

📍 Cineteca Milano MIC

Viale Fulvio Testi 121 Milano Bicocca

📍PREZZI PROIEZIONI

Da martedì a venerdì

Intero: € 5,00

Ridotto: (Cinetessera, studenti universitari, under 14, Abbonamento Musei) € 4,00 Sabato e domenica Intero: € 7,50 Ridotto: (Cinetessera, studenti universitari, under 14) € 6,50

L’Abbonamento Musei Lombardia dà diritto all’ingresso gratuito per visitare il MIC nei consueti orari di apertura e l’ingresso ridotto per assistere alle proiezioni da martedì a venerdì fino alle ore 19. Eventi speciali fuori da questi orari non rientrano nella gratuità dell’Abbonamento.

*Cinetessera 2024 (valida fino a dicembre 2024)

📍INGRESSO MUSEO

Intero: € 9,00

Ridotto: (Cinetessera*, studenti universitari, under 14) € 7,00

Family: € 6,00 (valido per un nucleo familiare composto da minimo 3 persone tra cui un under 14)

L’Abbonamento Musei Lombardia dà diritto all’ingresso gratuito per visitare il MIC nei consueti orari di apertura e per assistere a tutte le proiezioni fino alle ore 19.00. Eventi speciali fuori da questi orari non rientrano nella gratuità dell’Abbonamento

*Cinetessera 2024 (valida fino a dicembre 2024)

📍”CACCIA AL FILM” GAME NELL’ARCHIVIO DELLE PELLICOLE

Intero: € 9,00

Ridotto con Cinetessera: € 7,00

Non è possibile usufruire dell’Abbonamento Musei Lombardia

INFO

info@cinetecamilano.it

www.cinetecamilano.it

CINETECA MILANO

Viale Fulvio Testi 121 Milano Bicocca

