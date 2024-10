Su tutte le piattaforme la colonna sonora di “Joker: Folie à Duex”

Share

È uscita oggi la colonna sonora ufficiale di “Joker: Folie à Deux”, la pellicola diretta da Todd Phillips, interpretata dal Premio Oscar Joaquin Phoenix e Lady Gaga e ora in tutte le sale italiane distribuita da Warner Bros. Pictures.

La colonna sonora è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico e in esclusiva sullo store di Universal Music Italia in formato LP colorato e CD.

La soundtrack include i brani presenti nel film e interpretati da Joaquin Phoenix, Lady Gaga e Nick Cave.

Contiene le cover di classici americani come “For Once In My Life”, “If My Friends Could See Me Now”, “That’s Entertainment”, “That’s Life”, “When You’re Smiling (The Whole World Smiles With You)” oltre al brano originale “Folie à Deux”, scritto, prodotto e cantato da Lady Gaga.

La colonna sonora è prodotta da Phoenix e Gaga, con la produzione esecutiva del producer musicale Jason Ruder, Phillips, Joaquin Phoenix e dei supervisori musicali Randall Poster e George Drakoulias.

“Joker: Folie à Deux” [Music from the Motion Picture] – Tracklist :

1. Slap That Bass | Get Happy | What the World Needs Now Is Love – Nick Cave (3:16)

2. For Once in My Life – Joaquin Phoenix (2:49)

3. If My Friends Could See Me Now – Lady Gaga & Joaquin Phoenix (3:12)

4. Folie à Deux – Lady Gaga (1:44)

5. Bewitched – Joaquin Phoenix & Lady Gaga (2:59)

6. That’s Entertainment – Lady Gaga (1:41)

7. When You’re Smiling (The Whole World Smiles With You) – Joaquin Phoenix (1:46)

8. To Love Somebody – Joaquin Phoenix & Lady Gaga (1:50)

9. (They Long to Be) Close to You – Lady Gaga & Joaquin Phoenix (2:49)

10. The Joker – Joaquin Phoenix (3:41)

11. Gonna Build a Mountain – Lady Gaga & Joaquin Phoenix (3:18)

12. I’ve Got the World on a String – Lady Gaga (2:06)

13. If You Go Away – Joaquin Phoenix (3:19)

14. Gonna Build a Mountain (Reprise) – Joaquin Phoenix (1:53)

15. That’s Life – Lady Gaga (3:03)

16. True Love Will Find You in the End – Joaquin Phoenix (2:02)

La superstar mondiale Lady Gaga ha anche pubblicato l’album ispirato al film e al personaggio di Harley Quinn intitolato “Harlequin”, disponibile ora sulle piattaforme digitali e in formato fisico dall’11 ottobre (pre-ordinabile qui). In questo progetto Gaga ha re-immaginato e re-interpretato molte delle cover presenti all’interno della pellicola, con due brani inediti “The Joker” e “Folie à Deux”. Un disco che porta gli ascoltatori in un viaggio senza fiato che cattura l’essenza di una delle figure del pop più iconiche e versatili allo stesso tempo.

Nel mentre, il suo singolo “Die With a Smile” con Bruno Mars è alla #1 della classifica globale dei singoli su Spotify da 40 giorni e i fan sono in trepidante attesa per il ritorno alla musica pop di Gaga con il nuovo album soprannominato “LG7”, che uscirà prossimamente.

Joker: Folie à Deux

Dall’acclamato sceneggiatore, regista e produttore Todd Phillips, “Joker: Folie À Deux” è ora in tutte le sale italiane distribuito da Warner Bros. Pictures. È l’attesissimo sequel di “Joker”, vincitore dell’Oscar® nel 2019 che ha incassato più di 1 miliardo di dollari al botteghino globale, affermandosi come il film vietato ai minori dal maggior incasso di tutti i tempi. Questo nuovo capitolo ha come protagonista ancora una volta Joaquin Phoenix nel suo doppio ruolo da Oscar®, di Arthur Fleck/Joker, al fianco della vincitrice del Premio Oscar® Lady Gaga (“A Star Is Born”).

In “Joker: Folie À Deux”, Arthur Fleck è recluso nel manicomio di Arkham in attesa di essere processato per i crimini commessi come Joker. Mentre lotta con la sua doppia identità, Arthur non solo scopre il vero amore, ma trova anche la musica che ha sempre avuto dentro di sé.

Fanno parte del cast del film i candidati all’Oscar® Brendan Gleeson (“Gli spiriti dell’isola”) e Catherine Keener (“Scappa – Get Out”, “Truman Capote – A sangue freddo”), insieme a Zazie Beetz, che riprende il suo ruolo in “Joker”.

Lady Gaga

Lady Gaga, vincitrice di un Oscar® e di 13 GRAMMY® Awards, è un’artista e performer unica nel suo genere. Il suo ultimo album, Chromatica, è stato il suo sesto album consecutivo ad andare al primo posto della classifica Billboard 200™, diventando la prima artista donna a riuscirci nell’arco di un decennio (2011-2020). La sua collaborazione con Ariana Grande in “Rain On Me” ha segnato il più grande debutto su Spotify del 2020, raggiungendo il primo posto nelle classifiche Spotify Global e Spotify USA e diventando uno dei suoi numerosi successi. Il suo album di debutto, “The Fame” (2008), è l’album con la più lunga permanenza al primo posto della classifica Billboard Dance/Electronic di tutti i tempi, con oltre 175 settimane non consecutive. L’album si trova al 12° posto della classifica Top 200 Albums of All Time di Billboard ed è il 6° album più longevo di una cantante donna nella classifica Billboard 200™ con 319 settimane. L’album contiene i singoli multi-platino “Just Dance”, “Poker Face”, “Paparazzi” e “LoveGame“. Nel 2018 ha vinto l’Oscar® per la Migliore Canzone Originale con “Shallow“, contenuta nella colonna sonora della pellicola candidata come Miglior Film, “A Star is Born” (2018). Inoltre, ha vinto un Golden Globe®, un Critics’ Choice Award e quattro GRAMMY® Awards sia per “Shallow” che per “I’ll Never Love Again“, sempre dalla stessa colonna sonora. Lady Gaga non conosce limiti, partendo dai suoi successi pop fino ai classici dell’American Songbook con gli album “Cheek to Cheek” e “Love For Sale” con Tony Bennett, entrambi andati alla numero uno.

Performer ineguagliabile, si è esibita alla Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 sulle note del brano “Mon Truc En Plumes”.

Il suo nuovo film in cui recita da protagonista “Joker 2: Folie à Deux” di Todd Phillips è stato presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia a settembre.

