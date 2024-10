“Si mette male” il nuovo singolo di Alessandra Amoroso

Share

Dopo il successo di “Mezzo rotto” feat. Bigmama, ALESSANDRA AMOROSO torna in radio con il nuovo singolo “SI METTE MALE” (Epic / Sony Music), firmato da TANANAI, fuori ovunque venerdì 1 novembre e da ora in pre-save e pre-add qui: https://Epic.lnk.to/Simettemale

Il brano, scritto e prodotto da Tananai e Simonetta, insieme a Alessandro Raina ed Enrico Wolfgang Cavion, con i quali Alessandra ha lavorato in studio per trasferire all’interno delle sonorità del brano anche il suo immaginario artistico e musicale, è un midtempo accattivante che racconta di qualcosa che sta per succedere e che non vale la pena provare ad evitare. L’interpretazione di Alessandra, leggera ma sensuale, si tiene sul filo del “detto non detto”, dando vita ad un brano con un’atmosfera perfetta per ballare tutta la notte e lasciarsi andare, perché tanto si sa che, anche se ci si prova, in un modo o nell’altro, alla fine…“si mette male”.

L’artista, che quest’anno celebra 15 anni di carriera, tornerà live dal 1° dicembre con “Fino a qui in tour”, 13 date nei palasport delle principali città italiane.

Queste le date:

1 dicembre – EBOLI – PALA SELE

3 dicembre – BARI – PALA FLORIO

4 dicembre – BARI – PALA FLORIO

6 dicembre – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

7 dicembre – PADOVA – KIOENE ARENA

9 dicembre – MILANO – UNIPOL FORUM

10 dicembre – MILANO – UNIPOL FORUM

12 dicembre – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

15 dicembre – TORINO – INALPI ARENA

18 dicembre – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

19 dicembre – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

21 dicembre – NAPOLI – PALA PARTENOPE

22 dicembre – NAPOLI – PALA PARTENOPE

I biglietti per le date sono disponibili in prevendita su Ticketone e punti vendita abituali.

Per info: www.friendsandpartners.it

Comunicato Stampa: Alessandra Bosi