Senhit al via oggi il tour mondiale prima tappa Madrid

Al via oggi, venerdì 25 ottobre, “EUROVISION ON TOUR 2024”, la tournée mondiale con protagonisti i migliori performer dell’Eurovision. Tra i partecipanti anche SENHIT, che oltre a esibirsi sarà anche la conduttrice di tutte le date del tour. L’esordio stasera a Madrid, presso il Teatro Magno.

“EUROVISION ON TOUR” (https://www.eurovisionontour.tv/) è la tournée che porta in giro per il mondo alcuni dei performer più amati e iconici della storia recente dell’Eurovision. La partecipazione di Senhit ad “Eurovision On Tour” rimarca ancora una volta l’affetto che il pubblico dell’Eurosong prova per la cantante italo-eritrea, che ha partecipato a ben tre edizioni dell’Eurovision (2011, 2020 e 2021) in rappresentanza di San Marino.

La “Freaky Queen” non parteciperà solo in qualità di cantante, ma sarà anche presentatrice di tutti gli appuntamenti della tournée. Dopo la partenza in Spagna, il tour toccherà anche Svezia, Francia, Regno Unito, Polonia, Australia e Paesi Bassi. Nuove date si aggiungeranno a quelle già annunciate.

Di seguito le date di “EUROVISION ON TOUR”:

25 ottobre – Madrid, Spagna(Teatro Magno)

Spagna(Teatro Magno) 27 ottobre – Stoccolma, Svezia(BERNS)

Svezia(BERNS) 3 novembre: – Parigi, Francia(Casino de Paris)

Francia(Casino de Paris) 7 novembre – Londra, Regno Unito(HERE at OUTERNET)

Regno Unito(HERE at OUTERNET) 10 novembre – Varsavia, Polonia(Progresja)

Polonia(Progresja) 13 novembre – Brisbane, Australia(The Tivoli)

Australia(The Tivoli) 15 novembre – Melbourne, Australia(Palais Theatre)

Australia(Palais Theatre) 17 novembre – Sydney, Australia(ENMORE)

Australia(ENMORE) 12 gennaio – Amsterdam, Paesi Bassi(AFAS Live)

Senhit ha appena pubblicato il suo nuovo album DANGEROUS

(https://distrokid.com/hyperfollow/senhit/dangerous).

L’album, prodotto da Panini, contiene 11 tracce, tra cui le collaborazioni con grandi artisti internazionali come Flo Rida, Steve Aoki, Tory Lanez, Benny Benassi e Stefy de Cicco, i 2 inediti 2 GOOD e NECTAR e il nuovo singolo DANGEROUS.

Senhit vanta performance in tutto il mondo, tra cui due partecipazioni all’Eurovision Song Contest nel 2011 e nel 2021, oltre che all’Eurovision Home Concerts del 2020, e collaborazioni con artisti del calibro di Benny Benassi, Flo Rida, Steve Aoki e Tory Lanez. Con il brano “Adrenalina”, portato sul palco dell’Eurovision Song Contest 2021 insieme a Flo Rida e con la direzione artistica di Luca Tommassini, in rappresentanza di San Marino, Senhit ha conquistato non solo la serata finale ma il pubblico internazionale! Grazie a questo singolo di successo e al Freaky Trip To Rotterdam è diventata una delle artiste più conosciute dal pubblico eurovisivo, con l’appellativo di Freaky Queen. Negli ultimi mesi Senhit si è messa in mostra con diverse pubblicazioni. L’energetico ed estivo singolo “Pow” e “I am what i am”, moderna rivisitazione dell’iconico brano di Gloria Gaynor. Entrambi i singoli hanno superato il milione di visualizzazioni su YouTube.

Oltre a queste pubblicazioni, il 2024 ha visto Senhit impegnata nel “I AM WHAT I AM TOUR”, con date in tutta Europa. A maggio ha pubblicato “Colombia”, singolo che unisce le atmosfere elettropop ai ritmi sudamericani tanto cari a Senhit, a cui è seguito il 28 giugno l’EP “Colombia Remixes”, contenente tre versioni remixate del brano originale firmate da Yves V., Moty e Stefy De Cicco. “Colombia” è stato presentato nell’omonima nazione sudamericana durante un evento speciale, ottenendo un grande successo di pubblico. Il 7 agosto, Senhit si è esibita sul palco del Sziget Festival di Budapest, cantando di fronte a fan di tutto il mondo.

Comunicato Stampa: Filippo Gatti-Parole e Dintorni