“Drown” il nuovo singolo di Justin Timberlake

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Entrerà in rotazione radiofonica venerdì 1° novembre “DROWN”, il nuovo singolo dell’icona pop mondiale vincitore di 10 Grammy Awards JUSTIN TIMBERLAKE!

Il brano, che conta oltre 30 milioni di stream, è il terzo singolo estratto dal nuovo album “EVERYTHING I THOUGHT IT WAS” (RCA Records/Sony Music), e segue il successo dei due singoli precedenti “No Angels” e “Selfish”.

JUSTIN TIMBERLAKE calcherà il palco degli IDAYS 2025, all’Ippodromo Snai San Siro, lunedì 2 giugno 2025, per l’unica data in Italia del “The Forget Tomorrow World Tour”.

Nel corso della sua carriera Justin Timberlake ha venduto oltre 54 milioni di album e 63 milioni di singoli in tutto il mondo, e altri 70 milioni di dischi come cantante principale degli *NSYNC. Justin ha vinto dieci Grammy Awards nei generi pop, dance e R&B, inclusi i suoi album solisti di successo “Man of the Woods”, “The 20/20 Experience”, “FutureSex/LoveSounds” e il suo album solista di debutto “Justified” nonché le sue collaborazioni con Jay -Z. Ha raccolto oltre 23 miliardi di stream audio e video in tutto il mondo e ha vinto quattro Emmy Awards per le sue memorabili partecipazioni al “Saturday Night Live”. Sul grande schermo, ha prestato la sua voce al fenomeno del franchise animato della DreamWorks “TROLLS” incluso il terzo capitolo “TROLLS BAND TOGETHER” del 2023. Il brano “Can’t Stop the Feeling!” colonna sonora di “TROLLS” è stata nominata come “Miglior canzone originale” agli Academy Awards 2017. Più di recente, Timberlake ha pubblicato il suo sesto album in studio “Everything I Thought It Was” contenente 18 nuovi brani tra cui i singoli di successo “Selfish” e “No Angels”. Justin è attualmente impegnato nel suo monumentale “The Forget Tomorrow World Tour” che sta toccando oltre 50 città, segnando il suo ritorno sulla scena mondiale a distanza di cinque anni.

Comunicato Stampa: Sara Sisti