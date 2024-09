Justin Timberlake live agli I-Days Milano 2025

Share

Un’altra grande stella del pop mondiale si aggiunge ai nomi che faranno risuonare l’estate di Milano sul palco degli I-Days Milano 2025: sarà infatti JUSTIN TIMBERLAKE a infiammare il palco dell’Ippodromo Snai San Siro lunedì 2 giugno 2025, per l’unica data in Italia del suo tour del 2025.

I biglietti per lo show saranno disponibili in prevendita My Live Nation dalle ore 10.00 di mercoledì 25 settembre e in vendita generale dalle ore 10.00 di giovedì 26 settembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Il live agli I-Days Milano sarà l’occasione per i fan di assistere ad uno show senza eguali grazie al talento unico di Justin Timberlake che negli anni si è distinto per le sue doti di cantautore, performer, intrattenitore, attore e produttore discografico.

I fan possono aspettarsi di ascoltare i singoli di successo preferiti che ripercorrono tutto il suo catalogo oltre ai singoli del suo ultimo album “Everything I Thought It Was”, il sesto album in studio di Justin disponibile su tutte le piattaforme.

Nel corso della sua carriera Justin Timberlake ha venduto oltre 54 milioni di album e 63 milioni di singoli in tutto il mondo, e altri 70 milioni di dischi come cantante principale degli *NSYNC. Justin ha vinto dieci Grammy Awards nei generi pop, dance e R&B, inclusi i suoi album solisti di successo “Man of the Woods”, “The 20/20 Experience”, “FutureSex/LoveSounds” e il suo album solista di debutto “Justified” nonché le sue collaborazioni con Jay -Z. Ha raccolto oltre 23 miliardi di stream audio e video in tutto il mondo e ha vinto quattro Emmy Awards per le sue memorabili partecipazioni al “Saturday Night Live”. Sul grande schermo, ha prestato la sua voce al fenomeno del franchise animato della DreamWorks “TROLLS” incluso il terzo capitolo “TROLLS BAND TOGETHER” del 2023. Il brano “Can’t Stop the Feeling!” colonna sonora di “TROLLS” è stata nominata come “Miglior canzone originale” agli Academy Awards 2017. Più di recente, Timberlake ha pubblicato il suo sesto album in studio “Everything I Thought It Was” contenente 18 nuovi brani tra cui i singoli di successo “Selfish” e “No Angels”. Justin è attualmente impegnato nel suo monumentale “The Forget Tomorrow World Tour” che sta toccando oltre 50 città, segnando il suo ritorno sulla scena mondiale a distanza di cinque anni.

Gli I-Days Milano sono diventati negli anni garanzia di un cast artistico di alto livello e sempre attuale che risponde alle esigenze di un pubblico davvero appassionato di musica e ogni giorno più attento e variegato.

Nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival, l’I-Days ha ospitato fin dagli esordi grandi nomi della musica mondiale: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool, Velvet Revolver, Travis Scott, Red Hot Chili Peppers, Florence + The Machine, Rosalìa, Paolo Nutini, The Black Keys.

L’edizione 2023 aveva portato a Milano oltre 320 mila persone battendo il record di paganti ad un festival italiano registrato in precedenza sempre dagli I-Days nell’edizione del 2017 (tenutasi al Parco di Monza – Autodromo Nazionale), record battuto nuovamente nel 2024 con oltre 420.000 spettatori provenienti dall’Italia e dall’estero per il concerti dei METALLICA (oltre 72 mila spettatori, record italiano di sempre per la band di San Francisco), il magico show di LANA DEL REY (67 mila presenze registrate, anche per lei record assoluto in Italia), lo straordinario concerto sold out dei GREEN DAY che davanti a 78.500 fan hanno registrato il migliore risultato di sempre in Europa, lo show di DOJA CAT che ha lasciato tutti a bocca aperta, il doppio live di TEDUA (il primo artista italiano ad esibirsi come headliner nella storia degli I-Days Milano e primo artista ad esibirsi per due date di cui una sold out), l’epico live dei QUEENS OF THE STONE AGE, il concerto dei BRING ME THE HORIZON (record personale di pubblico presente in Italia per un loro live con oltre 22 mila presenze) preceduti da YUNGBLUD, il concerto record in Italia dei SUM 41 (che hanno registrato il tutto esaurito con 34 mila spettatori), anticipati da AVRIL LAVIGNE e SIMPLE PLAN, e il più grande concerto K-Pop mai tenutosi in Italia, quello degli STRAY KIDS davanti ad oltre 67 mila spettatori accorsi da tutta Europa.

