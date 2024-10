Domani la “Notte Nera” apre il Moncalieri Jazz Festival

Share

Il Moncalieri Jazz Festival, apre la sua 27esima edizione con un evento tanto atteso dal pubblico, diventato ormai un appuntamento fisso: la Notte Nera, anche quest’anno denominata “Jazz a Corte”.

Sabato 2 novembre 2024 a partire dalle ore 17, la musica risuonerà in 5 Corti, 3 Piazze, 3 Vie e 6 Locali del Centro Storico di Moncalieri; 18 concerti con più di 100 musicisti provenienti da tutta Italia.

Il tema principale di questa edizione è il saxofono, per festeggiare i 210 anni dalla nascita del suo inventore Adolphe Sax. Proprio per questo motivo abbiamo scelto di intitolare le 5 corti a 5 saxofonisti che hanno segnato la storia del jazz: il grande piemontese Gianni Basso, il leggendario Charlie Parker, l’americano Gerry Mulligan, il recente scomparso Wayne Shorter e la prima saxofonista donna al mondo Madame Elise Hall (di cui ricorre quest’anno il centenario).

Il tema della figura femminile continua, numerose infatti saranno le donne protagoniste anche in questa edizione, soprattutto in questo primo evento, provenienti dal Nord, Centro e Sud Italia: 3 dei gruppi che si esibiranno nelle corti, saranno capitanati da saxofoniste donne e torna la tanto amata marchin’ band che quest’anno sarà tutta al femminile con le “Girlesque Street Band”.

Si inizia alle ore 17.00 con il primo set nelle 5 corti contemporaneamente, dopodichè si continua a passeggiare fra le vie della Città seguendo il suono della marchin’band, per arrivare a fare “Aperitivi in Jazz” nei vari locali alle ore 19.00. Alle ore 21.00 ci sarà il secondo set nelle varie corti, per poi arrivare tutti insieme alle ore 22.00 in Piazza Vittorio Emanuele II in attesa del Grande concerto dedicato ai Blues Brothers, con la Riot Blues Band e la partecipazione straordinaria di Roberta Bacciolo. Ma la musica non finisce qui…alle ore 23.30 ci saranno altri 2 palchi, con i concerti conclusivi, in Via San Martino e in Via Santa Croce.

Il Centro Storico con le sue meravigliose strutture architettoniche, tra cui il Castello Reale di Moncalieri (Patrimonio Unesco dal 2007) con il Giardino delle Rose, Il Palazzo Comunale insieme ad altre Corti private della Città, saranno la vera cornice di questa giornata, dove si potrà respirare «profumo musicale» ed assaporare in ogni angolo qualcosa di unico e narrativo. Gli artisti porteranno la propria idea riguardo la parola “improvvisazione” in chiave jazz, ricercando nella trasversalità e contaminazione, gli elementi che permetteranno di far vivere una giornata all’insegna del viaggio e dell’esplorazione.

Sabato 2 Novembre 2024

Centro Storico – Moncalieri

la Notte Nera “JAZZ a CORTE”

8 ore di musica no stop, nelle corti e luoghi più suggestivi del Centro Storico di Moncalieri

5 Corti – 3 Piazze – 3 Vie – 6 Locali

18 Concerti Originali

100 Musicisti da tutta Italia

LE CORTI

1) Corte Charlie Parker: Economato – Via Principessa Maria Clotilde, 14

Primo set ore 17,00 – Secondo set ore 20,45

Carla Marciano Jazz quartet

Carla Marciano (saxofoni) Alessandro La Corte (pianoforte)

Aldo Vigorito (contrabbasso – Gaetano Fasano (batteria)

2) Corte Wayne Shorter Via Alfieri, 17

si ringrazia per la concessione della Corte la Famiglia Pecchio

Primo set ore 17,30 – Secondo set ore 20,45

Venanzio Venditti quartet:

Venanzio Venditti (sax tenore) Samuele Tozzi (pianoforte)

Loris Bertot (contrabasso) Gianpaolo Petrini (batteria)

3) Corte Gerry Mulligan: Giardino delle Rose –

Castello Reale: pJAZZa Baden Baden, 4 –

Primo set ore 18,15 – Secondo set ore 21,00

“Barrionda” 4 baritone sax quartet & drums

Helga Plankensteiner (sax baritono) Giulia Barba (sax baritono) Rossano Emili (sax baritono) Massimiliano Milesi (sax baritono) Marco Soldà (batteria)

4) Corte Madame Elise Hall: Via San Martino, 26

si ringrazia per la concessione della Corte l’Agenzia Generali di Bellana – Corso – Failla

Primo set ore 17,00 – Secondo set ore 20,45

B.I.T. Duo:

Danielle Di Majo (sax) Manuela Pasqui (pianoforte)

5) Corte Gianni Basso pJAZZale Aldo Moro

Primo set ore 18,00 – Secondo set ore 21,00

Big Band Jazz Cuneo diretta da Fulvio Chiara – Feat. Francesca Rossi voce:

Andrea Verdicchio, Ezio Marro, Paolo Marchisio, Savio Vitale, Gilberto Piumatto (saxofoni); Marco Serra, Michael Serra, Germano Bongiovanni, Bruno Franco, Luciano Cavallero (brass) Beppe Bima (Pianoforte) Michele Piantà (contrabbasso)

Fabrizio Pallattella (batteria) Lorenzo Armando (percussioni)

Centro Storico

ore 18.30

12) pJAZZa Vittorio Emanuele II:

Partenza ore 18,30 da Via San Martino – Arrivo in pJAZZa Vittorio Emanuele II

Marchin’ Band: Girlesque Street Band

Centro Storico

ore 21.30

12) pJAZZa Vittorio Emanuele II:

Partenza ore 21,30 da Via Santa Croce – Arrivo in pJAZZa Vittorio Emanuele II

Marchin’ Band: Girlesque Street Band

APERITIVO IN JAZZ

Centro Storico: ore 19.30

6) L’Oragiusta Caffetteria-Ristorante-Pizzeria Birreria – pJAZZa Caduti per la Libertà, 15

Profeta – Lasorsa – Concina trio:

Tommaso Profeta (sax) Elia Lasorsa (contrabbasso) Leonardo Concina (pianoforte)

7) La Cantina all’angolo Via san Martino, 4 B

Paolo Porta 3 Polo Porta (sax) Alessandro Maiorino (contrabbasso)

Alessandro Minetto (batteria)

8) Ristorante orientale Jiang noodles & sushi – pJAZZa Vittorio, 3

Francesconi – Liberti – Corvaglia trio:

Gianluigi Corvaglia (sax) Emanuele Francesconi (pianoforte)

Davide Liberti (contrabbasso)

9) Caffè Città – pJAZZa Vittorio, 10

Virone – Gorlier duo:

Gianni Virone (sax) Fabio Gorlier (pianoforte)

10) Cafè Saturnio – pJAZZa Vittorio, 8

ArDuoBop:

Dante Giovanni Arnoldi (sax) Gianni Santoro(chitarra)

11) Vineria Punto d’Ascolto Via Santa Croce, 28

Frubers in the sky

Silvia Carbotti (voce) Max Carletti (chitarra) Stefano Profeta (contrabbasso) Paolo Franciscone (batteria)

Centro Storico

ore 22.00

14) pJAZZa Vittorio Emanuele II: Grande Concerto: Tributo ai Blues Brothers

Riot Blues Band: con la partecipazione straordinaria della vocalist Roberta Bacciolo

Alessio Suzzi (Jake Blues) Maurizio Ferraglio (Elwood Blues) Antyonerllo Balata (chitarra) Geri Ricci (basso el.) Roberto Cavalli (tastiere) Elvin Betti (batteria) Fausto Oldani (sax contralto) Roberto Pikka Piccaluga (sax tenore) Guido Ognibene (tromba) Daniele Zamenga (trombone)

Centro Storico

ore 23.30

13) Via Santa Croce, 28: ore 23,30

Freelance play Police

Roberto Coli (voce) Francesco Max Carletti (chitarre e voce)

Gianluigi Corvaglia (sax) Stefano Coccon (tromba) Monne Bellavia (basso el.)

Marco Cimino (piano/Sint.) Gianpaolo Petrini (batteria)

15) Via San Martino, 4 B: ore 23,30

SONIA SCHIAVONE quintet (Wayne Schorter’s Legacy)

Sonia Schiavone (voce) Gianni Virone (sax) Fabio Gorlier (pianoforte) Stefano Profeta (contrabasso) Donato Stolfi (batteria)

SERVIZIO NAVETTA

Servizio NAVETTA GRATUITO della ditta Linea Azzurra

Partenza da Piazza Panissera (parcheggio cimitero Moncalieri)

Arrivo Piazza Baden Baden (e ritorno).

* Centro Storico: Area di svolgimento della manifestazione La Notte Nera “Jazz a Corte”

Servizio navetta gratuito della ditta Linea Azzurra a partire dalle ore 16.00 sino alle ore 02.00 con cadenza ogni 20 minuti. Valido solo per la giornata di SABATO 2 Novembre 2024

Comunicato Stampa: Elisabetta Castiglioni