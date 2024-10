Danila Salteri porta in scena “Manco fossi Laura Chiatti” a Roma

Share

Nel decennale dello spettacolo, che dal suo debutto nel 2014 a oggi è cresciuto a dismisura in termini di notorietà e apprezzamento, Danila Stàlteri porta in scena – in una data unica e per l’ultima volta a Roma – il suo one woman show “Manco fossi Laura Chiatti”. L’appuntamento è per giovedì 7 novembre 2024 (ore 21.00) al Teatro de’ Servi (via del Mortaro 22, Roma) con il brillante e a tratti esilarante spettacolo che ha fatto divertire le platee di tutta Italia per un decennio e che oggi è ancora tremendamente attuale.

Danila Stàlteri, attrice di teatro, cinema e fiction televisiva, racconta, in un monologo da lei scritto, diretto e interpretato, cosa succede ad un artista non ancora affermato quando scende dal palcoscenico o quando si spengono le luci del set, ovvero quando viene nuovamente scaraventato dal sogno della finzione scenica alla realtà della vita quotidiana fatta di pregiudizi, difficoltà, lavori saltuari e bollette da pagare…

Una, nessuna e centomila Danila si alternano sul palco dando vita a personaggi reali e di fantasia; verosimili perché quasi del tutto veri, ma con quel pizzico di follia che rende il racconto un concentrato di aneddoti esilaranti, tragicomici, a volte più veri del vero nella loro reale assurdità.

“E’ davvero emozionante portare il mio cavallo di battaglia per il suo decennale nella mia città, Roma, e in un teatro importante come quello de’ Servi con il quale vi è un grande rapporto di collaborazione, avendo già ospitato diversi miei spettacoli. Questo monologo ha calcato i palcoscenici di tutta Italia, ma questa serata unica al Teatro de’ Servi, che mi vede portare in scena ancora una volta reali e incredibili episodi della mia vita, è un vero e proprio ritorno al passato che mantiene al contempo lo sguardo verso il futuro” afferma l’attrice Danila Stàlteri a pochi giorni dalla data romana del decennale.

Un viaggio tra personaggi incredibili, travestimenti, canzoni e ironia…perché senza un approccio leggero e scanzonato, senza il dovere di non prendersi mai troppo sul serio, non sarebbe mai possibile essere un vero attore.

INFORMAZIONI GENERALI

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22 |00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06.6795130 | info@teatroservi.it

Orari biglietteria:

dal martedì a sabato ore 10.30 – 20.00 | domenica ore 15.00 -18.00

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci