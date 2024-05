Da venerdì in radio “Voragine” di Marco Carta

Share

Dopo l’estate 2022 con il brano “Sesso Romantico”, il successo al festival internazionale Kenga Magjike con “(Forse) Non mi basti più”, il singolo “Supernova” che l’ha visto protagonista in un lungo tour per tutto il 2023, Marco Carta torna con il nuovo singolo “VORAGINE ” (Dischi dei sognatori /Ada Music Italy), disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 17 maggio 2024.

VORAGINE scritto e prodotto da LE ORE, insieme a Marco Carta e Marco Rettani, conferma la necessità dell’Artista di essere completamente “dentro” ogni singola nota e verso di questo nuovo brano che, come i precedenti, lo vede protagonista alla composizione e scrittura.

Marco sottolinea: “Mi piace pensare alla musica come alla relazione più duratura della mia vita: in oltre quindici anni ne abbiamo passate tante, abbiamo toccato il cielo e abbiamo imparato a ripartire da zero, ci siamo scelti, maledetti, amati, guardati da lontano, ma lasciati mai e sono grato per ogni singola notte che sembrava l’ultima, perché l’ho vissuta ogni volta come se lo fosse, non risparmiandomi. “Voragine” è la fotografia di quei momenti con il cuore in mano, quando i ricordi insieme rendono impossibile lasciarsi davvero, perché basterà un sapore, una nota a far tornare tutto com’era, com’è sempre stato, come voglio che sia”.

VORAGINE accompagna anche il “Voragine Tour”, una serie di diversi appuntamenti dal vivo che confermano il ritorno di Marco Carta sul palco dopo il grande riscontro del tour 2023.

Queste le prime date di “Voragine Tour”:

13 GIUGNO – Tito PZ

8 LUGLIO – Serino AV

16 LUGLIO – Pimentel SU

5 AGOSTO – Cuglieri OR

7 AGOSTO – Ruoti PZ

10 AGOSTO – Villa S. Maria CH

8 SETTEMBRE – Burcei SU

