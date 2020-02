Billie Eilish firma il brano della colonna sonora del nuovo film di 007 “No Time To Die”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

La pluripremiata BILLIE EILISH pubblica oggi il suo nuovo singolo “NO TIME TO DIE”, la sigla ufficiale del prossimo film di James Bond. Il brano è stato prodotto dal fratello Finneas insieme a Stephen Lipson, con arrangiamenti orchestrali di Hans Zimmer e Matt Dunkley e chitarre di Johnny Marr (leggendario chitarrista degli Smiths).

BILLIE EILISH, eletta da Billboard America “donna dell’anno”, è la più giovane artista della storia ad aver scritto e registrato il brano principale della colonna sonora di James Bond e lo esibirà dal vivo per la prima volta, accompagnata da Finneas e dagli ospiti speciali Hans Zimmer e Johnny Marr, ai BRIT AWARDS a Londra il 18 febbraio.

BILLIE EILISH ha raccontato: “è pazzesco essere parte di questo progetto. È un grandissimo onere firmare il brano portante del film che è parte di una serie così leggendaria. James Bond è la saga più incredibile che esista. Sono ancora scioccata”. Aggiunge Finneas: “Scrivere la colonna sonora di un film di James Bond è qualcosa che abbiamo sempre sognato di fare per tutta la vita.”

Il mese scorso, BILLIE EILISH ha segnato la storia di GRAMMY AWARDS come l’artista più giovane a vincere in tutte le categorie principali, aggiudicandosi cinque vittorie in totale ovvero “BEST NEW ARTIST”, “ALBUM OF THE YEAR” e “BEST POP VOCAL ALBUM” per “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”, “SONG OF THE YEAR” e “RECORD OF THE YEAR” per “bad guy”. Il fratello Finneas, a sua volta, è stato premiato come “PRODUCER OF THE YEAR, NON CLASSICAL” e “BEST ENGINEERED, NON CLASSICAL” per la produzione di “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”.