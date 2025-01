Share

Billie Eilish è in radio con il nuovo singolo “CHIHIRO”, nuovo estratto dall’album “HIT ME HARD AND SOFT”.

“CHIHIRO” è una delle tracce preferite dai fan e s’ispira alla protagonista del celebre film d’animazione “La città incantata” di Hayao Miyazaki.



Billie Eilish è stata la protagonista assoluta del 2024: il suo singolo “BIRDS OF A FEATHER” è risultato il brano più ascoltato dell’anno sulla piattaforma di Spotify; l’artista ha vinto il suo secondo Premio Oscar per il ‘miglior brano originale’ con “What Was I Made For?”, tratto dalla colonna sonora del film “Barbie”; infine, per lo stesso brano, ha vinto ben 2 Grammy Awards.

L’album “HIT ME HARD AND SOFT” è un successo senza precedenti e ha totalizzato complessivamente ad oggi oltre 7 miliardi di stream.



Billie Eilish

Dall’uscita del suo singolo di debutto “ocean eyes” nel 2015, Billie Eilish continua a superarsi con un sound che sfida i generi. “Se le persone pensano che io abbia un sound, se credono di riconoscerlo, se qualcuno vi chiede quale sia il mio sound e voi avete la risposta, beh, vi sbagliate. Invece di cercare un suono, quando voglio fare qualcosa o quando ho un’idea di ciò che voglio fare, la faccio e basta” – ha raccontato in passato in un’intervista.

Il primo disco “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” ha debuttato direttamente al n. 1 della Billboard 200 negli Stati Uniti e in altri 17 Paesi del mondo nel 2019 ed è stato l’album più ascoltato in streaming di quell’anno (indimenticabili le hit “Bad Guy”, “When the Party’s over”, “Bury a Friend”, “Ilomilo”). Nel 2021, con l’uscita del suo secondo album “HAPPIER THAN EVER”, che ha debuttato al n. 1 della classifica Billboard 200 negli Stati Uniti e in 19 paesi del mondo, la ventenne nativa di Los Angeles si è confermata come una delle più grandi star del 21° secolo. Tra i singoli, “Therefore I Am”, “Your Power” e la title-track. Entrambi gli album sono stati acclamati dalla critica in tutto il mondo e sono stati scritti, prodotti e registrati interamente da Billie Eilish e dal fratello FINNEAS.

Nel 2020 Billie Eilish è entrata nella storia come la più giovane artista a ricevere candidature e vincere in tutte le principali categorie alla 62° edizione dei GRAMMY® Awards, ottenendo un premio come Miglior Artista Esordiente, Album dell’Anno, Disco dell’Anno, Canzone dell’Anno e Miglior Album Vocale Pop. È anche la più giovane artista ad aver scritto e registrato una canzone ufficiale per un film della saga di James Bond, “No Time To Die”, che ha vinto l’Oscar come Miglior Canzone. Nel 2021 Billie Eilish si è esibita in un tour mondiale negli stadi che ha registrato il tutto esaurito.

Nel 2022 è uscito l’EP, “Guitar Songs”, che conteneva i singoli “TV” e “The 30th”.

Nel 2024 Billie Eilish e FINNEAS hanno vinto due Grammy Award (“Canzone dell’anno” e “Miglior canzone scritta per una colonna sonora”) e si sono aggiudicati il loro secondo Premio Oscar (“Miglior Canzone Originale”) con “What Was I Made For?. Il brano, che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo, è tratto dalla colonna sonora del film campione d’incassi “Barbie”, diretto da Greta Gerwig.

Seguitissima sui social (oltre 121 milioni di followers solo su Instagram) e idolo di un’intera generazione, ad oggi l’artista ha venduto oltre 75 milioni di copie (equivalenti) con i suoi album e singoli e 84 miliardi di stream totali.

Comunicato Stampa: Giacomo Vitale