Billie Eilish e la colonna sonora di Barbie

Ad anno dalla pubblicazione del suo ultimo singolo, la superstar BILLIE EILISH pubblica il brano e il videoclip “WHAT I WAS MADE FOR?”, tratto dalla colonna sonora del nuovo attesissimo film “Barbie”, nelle sale cinematografiche italiane dal 20 luglio 2023, distribuito da Warner Bros. Pictures.



“Think I forgot / How to be happy / Something I’m not / But something I can be / Something I wait for / Something I’m made for / Something I’m made for.” – canta Billie nel suo nuovo singolo, che segna un ritorno dell’artista al suo stile commovente e ai suoi testi diretti.



“What Was I Made For?” è stato composto specificatamente per il film Barbie, assieme al fratello FINNEAS, che ha prodotto la traccia nel loro studio in casa a Los Angeles. Il brano intimista e delicato è presente all’interno della pellicola come sottofondo musicale in diverse scene cardine, a sottolineare il messaggio importante del film.

In accompagnamento alla traccia arriva anche un bellissimo videoclip diretto dalla stessa Billie.



“WHAT I WAS MADE FOR?”, inoltre, rappresenta una nuova collaborazione di Billie con il mondo del cinema, dopo il Premio Oscar per la miglior canzone originale vinto con la pellicola “007 – No Time To Die”. La sua abilità nel tradurre in musica i toni e le emozioni di un film è come al solito straordinaria.



La colonna sonora del film “Barbie: The Album”, che include anche il brano di Billie, uscirà in tutte le piattaforme digitali il 21 luglio con la produzione esecutiva di Mark Ronson, vincitore del Premio Oscar, Golden Globe e di 7 Grammy Awards, e da Greta Gerwig, regista, sceneggiatrice e produttrice esecutiva del film “Barbie”.



Per vivere un’esperienza completa ed immersiva, il brano di BILLIE EILISH si potrà ascoltare all’interno dell’installazione “Barbie Box” in Portanuova a Milano dal 14 al 23 luglio (per maggiori informazioni: portanuovamilano.com).

Billie Eilish

Con l’uscita del suo secondo album “HAPPIER THAN EVER”, che ha debuttato al n. 1 della classifica Billboard 200 negli Stati Uniti e in 19 paesi del mondo, la ventenne nativa di Los Angeles si conferma una delle più grandi star del 21° secolo. Dall’uscita del suo singolo di debutto “ocean eyes” nel 2015, Eilish continua a superarsi con un sound che sfida i generi. Il primo disco “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” ha debuttato direttamente al n. 1 della Billboard 200 negli Stati Uniti e in altri 17 Paesi del mondo nel 2019 ed è stato l’album più ascoltato in streaming di quell’anno. Entrambi gli album sono stati acclamati dalla critica in tutto il mondo e sono stati scritti, prodotti e registrati interamente da Billie Eilish e dal fratello FINNEAS. Billie Eilish è entrata nella storia come la più giovane artista a ricevere candidature e vincere in tutte le principali categorie alla 62° edizione dei GRAMMY® Awards, ottenendo un premio come Miglior Artista Esordiente, Album dell’Anno, Disco dell’Anno, Canzone dell’Anno e Miglior Album Vocale Pop. È anche la più giovane artista ad aver scritto e registrato una canzone ufficiale per un film della saga di James Bond, “No Time To Die”, che ha vinto l’Oscar come Miglior Canzone. Billie Eilish ha anche terminato un tour mondiale negli stadi che ha registrato il tutto esaurito.

Barbie

Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken.

Dalla sceneggiatrice / regista candidata all’Oscar® Greta Gerwig (“Piccole donne”, “Lady Bird”) arriva “Barbie” con protagonisti i candidati all’Oscar® Margot Robbie (“Bombshell – La voce dello scandalo”, “Tonya”) e Ryan Gosling (“La La Land”, “Half Nelson”) nei panni di Barbie e Ken. Insieme a loro nel cast anche America Ferrera (“End of Watch – Tolleranza zero”, i film “Dragon Trainer”), Kate McKinnon (“Bombshell – La voce dello scandalo”, “Yesterday”), Issa Rae (“The Photograph – Gli scatti di mia madre”, “Insecure”), Rhea Perlman (“Nei miei sogni”, “Matilda 6 Mitica”) e Will Ferrell (i film “Anchorman”, “Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno”). Fanno parte del cast del film anche Michael Cera (“Scott Pilgrim vs. the World”, “Juno”), Ariana Greenblatt (“Avengers: Infinity War”, “65 – Fuga dalla Terra”), Ana Cruz Kayne (“Piccole donne”), Emma Mackey (“Emily”, la serie TV “Sex Education”), Hari Nef (“Assassination Nation”, “Transparent”), Alexandra Shipp (i film “X-Men” ), Kingsley Ben-Adir (“Quella notte a Miami”, “Peaky Blinders”), Simu Liu (“Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli”), Ncuti Gatwa (“Sex Education”), Scott Evans (la serie TV “Grace e Frankie”), Jamie Demetriou (“Crudelia”), Connor Swindells (“Sex Education”, “Emma.”), Sharon Rooney (“Dumbo”, “Jerk”), Nicola Coughlan (“Bridgerton”, “Derry Girls”), Ritu Arya (“The Umbrella Academy”), la cantautrice vincitrice del Grammy Dua Lipa e il premio Oscar® Helen Mirren (“The Queen – La Regina”).

‘Barbie’ è diretto da Greta Gerwig che ha curato la sceneggiatura del film insieme al candidato all’Oscar® Noah Baumbach (“Storia di un matrimonio”, “Il calamaro e la balena”). Basato su ‘Barbie’ di Mattel. I produttori del film sono il candidato all’Oscar®, David Heyman (“Storia di un matrimonio”, “Gravity”), Margot Robbie, Tom Ackerley e Robbie Brenner con Gerwig, Baumbach, Ynon Kreiz, Richard Dickson, Michael Sharp, Josey McNamara, Courtenay Valenti, Toby Emmerich e Cate Adams nel ruolo di Produttori Esecutivi.

