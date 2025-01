Willie Peyote esce il 14 febbraio il suo nuovo album

Share

Tra meno di un mese WILLIE PEYOTE salirà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per portare la sua “GRAZIE MA NO GRAZIE”, il brano inedito in gara nella sezione Campioni della 75° edizione del Festival della Canzone Italiana.

Willie Peyote tornerà al festival a 4 anni di distanza dalla sua prima fortunata partecipazione nel 2021 con “Mai dire mai (la locura)”, singolo che gli ha regalato il Premio della Critica Mia Martini e il disco di Platino e la sesta posizione nella classifica finale su 26 artisti quell’anno in gara.

La kermesse sanremese sarà anche l’occasione per pubblicare, il 14 febbraio, “SULLA RIVA DEL FIUME”, 12 tracce che raccolgono la prima parte del progetto “Sulla riva del fiume” (pubblicato solo in digitale lo scorso 26 aprile) e 4 inediti tra cui il brano in gara “Grazie ma no grazie”.

Questa la tracklist completa:

1.⁠ ⁠Grazie ma no grazie

2.⁠ ⁠Cosa te ne fai

3.⁠ ⁠Sulla riva del fiume

4.⁠ ⁠Giorgia nel Paese che si meraviglia

5.⁠ ⁠Buon Auspicio

6.⁠ ⁠Piani

7.⁠ ⁠Narciso

8.⁠ ⁠Chissà (feat. Ditonellapiaga)

9.⁠ ⁠Cowboy

10.⁠ ⁠L’ultima lacrima

11.⁠ ⁠Polvere

12.⁠ ⁠La legge di Murphy

L’album è disponibile da oggi per il preorder in versione digitale, vinile (disponibile in versione nero+post in tutti gli store e in versione blu+ post in esclusiva sullo store Universal) e cd (versione standard in tutti gli store e in versione numerata autografata in esclusiva sullo store Universal) a questo link: https://williepeyote.bio.to/sullarivadelfiumeALBUM.

