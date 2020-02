Bon Jovi esce “Limitless” il nuovo singolo

Esce oggi giovedì 20 febbraio, in digitale,“Limitless”, il nuovo singolo dei Bon Jovi, band che è stata introdotta nella Rock & Roll Hall of Fame. Il brano, estratto dall’album “Bon Jovi 2020”, sarà disponibile in radio a partire da venerdì 21 febbraio.

