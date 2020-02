Jax Jones, Martin Solveig e Raye con ‘Tequila’ dal 21 febbraio

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Continua la collaborazione tra Jax Jones e Martin Solveig per il progetto Europa. Dopo il brano “All day and night”, il 21 febbraio esce il singolo “Tequila” insieme all’amica e collaboratrice di lunga data Raye (Raye e Jax Jones avevano già lavorato insieme per “You Don’t Know Me”, una delle tracce dance più vendute del 2018).

Europa, che significa “più forti insieme”, è la joint venture musicale di Jax Jones e Martin Solveig, nata dall’amicizia e dal desiderio reciproco di continuare a creare un genere che sfida la musica dance. “Tequila” è caratterizzata da un ritmo dance accattivante che risuonerà sulle piste da ballo di tutto il mondo. Il suono del basso è ammorbidito dalla presenza del sax e dalla voce di Raye, uno dei talenti femminili del pop britannico.

Parlando del singolo Jax ha detto: “Mi piace fare musica che faccia ballare la gente. Quindi per raggiungere questo obiettivo cerco di rendere lo studio un ambiente divertente, spesso uso la Tequila come sostituto del caffè per rompere il ghiaccio e allentare un po’ l’atmosfera. Raye ed io abbiamo fatto lo stesso quando abbiamo scritto la canzone “You Don’t Know Me”. Ci siamo divertiti molto ed è iniziata una bella amicizia in stile familiare, che ho con tutti i miei collaboratori.

Questa volta devo ammettere che la tequila scorreva un po’ di più, così abbiamo finito per scriverci una canzone. Che adoro. Per me questa canzone rappresenta dei bei momenti con i miei amici e mi ricorda le serate passate insieme senza prendersi troppo sul serio.”

Lo scorso anno l’album di debutto di Jax Jones ‘Snacks’ è stato certificato disco d’oro, oltre ad essere stato nominato l’album dance più venduto dell’anno nel Regno Unito. La carriera di Jax è in continuo crescendo: l’uscita di ‘Tequila’ segue sei singoli della Top 10 e otto consecutivi della Top 20.

Da marzo Jax Jones sarà in tour in Inghilterra con Martin Solveig. Raye si unirà per lo spettacolo alla Brixton Academy il prossimo 14 marzo.

Jax Jones UK Tour Dates:

Thursday 5th March, Norwich, The Nick Rayns LCR, UEA + support TBC

Friday 6th March, Nottingham, Nottingham Rock City + support Joel Corry, Daniel Blume

Saturday 7th March, Bristol, SWX + support Joel Corry, Daniel Blume

Thursday 12th March, Birmingham, O2 Institute 1 + support Joel Corry, Daniel Blume and friend Ella Henderson

Friday 13th March, Bournemouth, O2 Academy + support Joel Corry, Daniel Blume and friend Ella Henderson

Saturday 14th March, London, O2 Academy Brixton + support from Martin Solveig, Mistajam, Sam Warner and friends Raye and Ella Henderson

Thursday 19th March, Newcastle, O2 Academy 1+ support Joel Corry, Daniel Blume and friend Ella Henderson

Friday 20th March, Manchester, Albert Hall + support Joel Corry, Daniel Blume and friend Ella Henderson

Saturday 21st March, Glasgow, O2 Academy + support TBC and friend Ella Henderson