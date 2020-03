Paolo Meneguzzi un nuovo singolo da “Il coraggio”

Share Facebook

La canzone è scritta e prodotta con Emilio Munda autore e produttore di prestigio.

Un testo maturo e una melodia originale:

“la paura non puo’ niente, se niente fa paura”

“Il coraggio non è dei protagonisti, di quelli che ridono quando cadi, di quelli che applaudono quando ti rialzi, nonostante tutto”

Di forte impatto emotivo e con una melodia originale e incalzante, la voce dolce e potente di Meneguzzi si snoda tra le note e tra le tante emozioni del testo che invita al coraggio per superare ogni difficoltà di questa vita.

Ecco le parole di MENEGUZZI, mentre rilascia l’ anteprima del singolo sui suoi stessi Social:

“É con piacere che annuncio l’ uscita a breve del mio nuovo singolo. “Il coraggio” e a seguito, dopo diversi anni, é in arrivo il mio nuovo Album.

In questo momento così delicato che ci obbliga a uno Stop ho sentito l’ esigenza di farvi ascoltare i miei brani nuovi e di anticipare l’ uscita. É già tutto pronto.

Ecco a voi il mio nuovo singolo.

Che possa essere di compagnia, di forza e di sostegno in un momento così difficile.

Approfittiamone per meditare e per ripartire più forti di prima”