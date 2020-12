Simone Tomassini il nuovo singolo “lavitalamore”

Share Facebook

Il nuovo singolo “lavitalamore” è l’essenza del perchè siamo al mondo. Disponibile su tutte le piattaforme dal 18 dicembre. Un pezzo intimo pianoforte e voce registrato in home recording. Il singolo è estratto dall’album “2009”.

Dopo il Tour in Argentina tra Febbraio e Marzo 2020 che l’ha visto protagonista di oltre 15 date, Simone ha dovuto annullare i concerti già programmati per l’estate a causa della pandemia che ha fermato l’intero settore artistico. In questo periodo però non si è perso d’animo e ha continuato a scrivere canzoni. Il lockdown ha portato Simone a pubblicare il singolo “Quando tutto finirà” che, con oltre 1 milione di views su Facebook è destinato a diventare una delle hit più importanti della sua carriera.

Questo successo vede anche la collaborazione del suo amico e collega Paolo Meneguzzi per la realizzazione della versione in spagnolo “Quando todo se termine’’ pubblicata per il mercato sudamericano ancora fresco delle memorabili esibizioni del tour argentino.

Successivamente esce “Charlot” cantata insieme a Kiera Chaplin, nipote del grande Charlie Chaplin, autore del testo del brano.

Dopo l’estate l’artista decide di rilasciare per lo streaming digitale cinque canzoni mai pubblicate prima che meritavano un palcoscenico e una visibilità migliore del suo home studio. Escono quindi “Quante volte ti sei perso” (nel videoclip le immagini del tour in Argentina), “Ora è l’ora”, “C’hanno provato”, “Comunque sia” e “Penso e ci ripenso su”,i brani che compongono, insieme ad altri, l’album “2009”.

Queste le sue parole: “È un disco con all’interno canzoni scritte più di dieci anni fa ma che suonano di un attuale pazzesco. Tra il 2008 e 2009 ho avuto delle situazioni non facili e avevo abbandonato la “notorietà” televisiva e radiofonica per dedicarmi alla mia famiglia , ai progetti personali e ad altre attività sempre inerenti alla musica. Il disco si intitola 2009 proprio per ricordare quel periodo di grande sofferenza che oggi affronto con la positività e con gli occhi di un uomo che ne ha viste tante ma che le ha sempre superate tutte. Sono 8 canzoni e hanno un comune denominatore: la voglia di rialzarsi e combattere. All’interno di questo album troverete canzoni rock incisive, canzoni riflessive e commoventi e le mie classiche ballate d’amore che hanno contraddistinto ogni mio momento artistico.”

Questo lavoro chiuderà un cerchio nella vita artistica del cantautore e simultaneamente ne aprirà uno nuovo, fatto di libertà e sperimentazione.

Il 1° Gennaio 2021, infatti, uscirà su tutte le piattaforme il nuovo singolo di questo nuovo capitolo dal titolo “Origami”, una canzone intensa, senza fronzoli e con un’energia che rimarca ancora una volta la natura rock di Simone.