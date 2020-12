Il nuovo singolo del cantautore Alberto Lombardi “Home”

Share Facebook

Twitter

È in rotazione radiofonica “HOME” (Belairstudio / DistroKid), il nuovo singolo del cantautore e chitarrista ALBERTO LOMBARDI, estratto dall’omonimo album e missato da Bob Clearmountain, il fonico di Springsteen e Rolling Stones. L’album intero non è fruibile sugli store digitali ma è già disponibile in cd e vinile tramite crowdfunding, a sostegno della promozione. http://sostieni.link/23630

“Home” non parla di un luogo fisico, è la casa figurata degli affetti, delle persone che costruiscono la nostra tela emotiva. Se la ricchezza del precedente singolo “Rich” era quella della vita stessa, anche qui la casa di cui parla il brano ė quella che ci costruiscono intorno le persone che lasciano un segno nella nostra vita: i genitori, i fratelli, gli amici più cari e veri, le persone che amiamo. Anche questo terzo singolo è stato missato dal fonico di Springsteen e Rolling Stones Bob Clearmountain, ed è impreziosito dalla presenza delle cantanti storiche della band Chic, famosa per i successi “disco” degli anni ‘80. Qui accompagnano il brano con un avvolgente coro Gospel.

Il videoclip che accompagna il brano, girato nello spazio romano “Le Formiche”, contiene frammenti di film super 8 recuperati fin dagli anni ’60.

«I frammenti di pellicola super 8 nel video sono stati quasi tutti girati da mio nonno, che già dagli anni ‘60 andava in giro con questa cinepresa rumorosa e chiedeva a tutti di mettersi in posa per un’inquadratura. Ci ha restituito un documento sulla nostra vita, che tesse la tela degli affetti che durante l’arco di ormai quasi un secolo hanno portato a chi sono oggi, a dove poggiano i piedi del mio spirito. Sentire le voci di Norma e Luci (degli Chic) e il sound di Clearmountain, rende tutto ancora più magico», racconta Alberto Lombardi a proposito del nuovo singolo e del nuovo video.

Spotify: https://open.spotify.com/track/4YLwkn37dP4HSe0oASsTwG?si=XIMZrm0NR7OLMmYnaSrZXQ

Biografia

Alberto Lombardi è un virtuoso italiano della chitarra riconosciuto a livello internazionale, specializzato sia nell’acustica fingerstyle che nell’elettrica rock. È anche un cantautore e ha appena pubblicato il suo nuovo disco “Home”, missato dal leggendario fonico di Springsteen e Rolling Stones, Bob Clearmountain, a cui hanno partecipato le cantanti storiche degli Chic, Norma Jean Wright e Luci Martin. Nile Rodgers produttore di Bowie e Madonna ha detto del disco: “Killing! Such great musicianship!” (Fortissimo, grandi capacità musicali). Alberto ha suonato sui palchi degli stadi Italiani San Siro e Olimpico, del celebre Pavillao Atlantico di Lisbona ma anche club prestigiosi come 3rd and Lindsley di Nashville. Al momento è in tour con il suo progetto Alberto Lombardi Stratocaster tribute dove interpreta la grande musica degli artisti legati all’iconica chitarra, come Clapton, Hendrix, Gilmour, SRV e tanti altri. Le sue coinvolgenti performance sull’acustica sono composte da elaborati arrangiamenti di grandi classici della tradizione italiana ed internazionale, riletti con l’uso di fingerpicking, flatpicking, looping e voce, ma anche di canzoni e composizioni originali. È stato in tour in Europa e in USA, suonando in festival importanti come la Muriel Anderson’s All Star guitar Night, Peter Finger’s International Guitar Night, Chet Atkins Appreciation Society, le Serie “Argenta” in Arkansas e “Wooden Hall” in California, nonché per il prestigioso istituto di Cultura italiana di Los Angeles, o in club come il Rockwood Music Hall di New York o la Nashville City Winery. Non mancano le rassegne nostrane come Sarzana, ADGPA, Madame Guitar, etc. È stato inserito tra gli otto chitarristi da tenere d’occhio nel 2018 (Vintage Guitar Magazine) e tra i 10 migliori chitarristi acustici emergenti (Guitar Masters, Polonia). È testimonial dei marchi Taylor Guitars e B&G guitars. Alberto è da 25 anni anche session man per molti artisti italiani e internazionali, proprietario di uno studio di registrazione, arrangiatore, produttore e mixer di musica rock e pop. Le sue collaborazioni sono molteplici e vanno da artisti internazionali come le cantanti della band CHIC, Robbie Dupree, a nomi italiani come Barbarossa, Massimo di Cataldo, Loredana Bertè, etc.