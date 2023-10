Al Teatro Lo Spazio di Roma debutta l’omaggio a Charlie Chaplin

Share

Debutta in prima assoluta al Teatro Lo Spazio dal 25 al 29 ottobre, CHARLIE DANZA CHARLOT, un omaggio a Charlie Chaplin con le coreografie e la regia di Mario Piazza.

“Al di là dei generi e degli stili, uno spettacolo puro. “ Danza, teatro, teatro-danza, e poi, modern-dance, e così via sono utili classificazioni da trattare con ogni rispetto, ma non erano queste le tecniche che mi interessavano nel momento in cui il soggetto di questa coreografia si è presentato alla mia fantasia creativa, bensì lo spettacolo in sé come forma di comunicazione”_ annota Mario Piazza.

Non a caso, quindi, forse anche in concomitanza con il restauro di uno dei film più fortunati di Chaplin, “Il grande dittatore”, ho voluto dar vita a questo omaggio, che è stato già rappresentato con successo nei maggiori Teatri italiani, ad uno dei più grandi artisti del cinema, quello in cui mi identifico maggiormente, Charlie Chaplin.

Di Chaplin mi affascina la straordinaria capacità di comunicare concetti e sentimenti di interesse universale, attraverso la rappresentazione di “storie minime”: Charlot da un lato ricorda gli arguti diseredati ricorrenti nella letteratura yiddish – che ben conosco – e, dall’altro, tanti vagabondi cenciosi, ma non privi di dignità, uomini ai margini della società. Dell’opera di questo grande artista ho voluto sottolineare le note polemiche contro l’ipocrisia del sistema sociale, contro lo sfruttamento e la meccanizzazione, la satira del nazismo e del fascismo, accanto alla sua capacità di fondere, in maniera sublime, tragedia e comicità, nonché il suo struggente modo di raccontare l’amore non corrisposto. “

Charlie danza Charlot si snoda, quindi, fra note biografiche (il riferimento alla madre, alla vita degli artisti del circo e delle troupes ambulanti della sua giovinezza) e brevi rievocazioni di alcune scene dei film di Chaplin . Si mette a fuoco il rapporto di Chaplin con il cinema e la sua magia, così come si aggiungeranno alcune scene sulla vita degli artisti: il personaggio di Calvero di “Luci della Ribalta ” e l’eterno alternarsi di successi e sconfitte, di giovinezza e declino nella vita, oltre che nell’arte e nel cuore del pubblico.

I personaggi saranno sempre : Charlot e Hanna Chaplin (la madre), la quale riscatta un passato di soubrettina fallita attraverso una struggente follia che segnerà il destino di Chaplin influenzandone profondamente la vita artistica e privata. Edna Purviance e la Ballerinetta (l’attrice prediletta e l’interpretazione del mondo decadente dei teatrini) rappresentano i personaggi del suo mondo femminile. Mister Cinema, affascinante e misterioso veicolo di sublimazione dell’universo di Chaplin, il burattino e burattinaio della vita di Charlot, la magia e la follia del magnifico paradiso dei sogni di Hollywood, l’amore sincero di Charlie Chaplin. Gli interpreti di questo Omaggio a Charlie Chaplin sono Artisti, Testimoni di pagine di Teatro che hanno la sapienza dell’esperienza e la gioia continua dello stupore, della ricerca e della sperimentazione. Acrobati di Dio.

INFO:

CHARLIE DANZA CHARLOT

Dal 25 al 29 ottobre

ore 21.00, domenica ore 17

Biglietti: 15 euro – ridotto: 12 euro

(bar aperto per aperitivo dalle 20.00)

Teatro Lo Spazio

Via Locri,42

informazioni e prenotazioni

06 77076486 / 06 77204149

info@teatrolospazio.it

