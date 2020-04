I balneari romagnoli contro il coronavirus

“Abbiamo deciso di donare direttamente alle strutture sanitarie dispositivi di protezione individuale – afferma Simone Battistoni, presidente S.I.B. Emilia Romagna e vicepresidente nazionale – in questo modo vogliamo aiutare e ringraziare medici, infermieri e operatori socio sanitari che tutti i giorni stanno combattendo in prima linea il COVID – 19”.

