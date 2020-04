Rinascerò, rinascerai di Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio fa registrare un grande consenso di pubblico

Rinascerò, rinascerai ha coinvolto profondamente tutte le persone, creando un punto di contatto non solo tra coloro che stanno vivendo in prima persona questo momento difficile, ma anche con chi ha deciso di contribuire a questo progetto benefico, sono arrivate testimonianze di solidarietà e messaggi di diffusione del video nelle strade, piazze e persino dai campanili di una Chiesa.

Inoltre, grazie agli utenti di tutto il mondo, sono state fatte delle traduzioni spontanee del testo in turco, olandese, cinese, rumeno, giapponese, croato, polacco, per meglio comprendere il significato della canzone nella loro lingua d’origine. L’associazione di Bergamo ConosciLIS, ha infine tradotto nel linguaggio dei segni il testo per portare il messaggio di speranza anche a chi non può sentire.